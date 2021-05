Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Warendorf sinkt weiter. Am Mittwoch (5. April) meldet die Kreisverwaltung 805 akut infizierte Personen. Das sind 63 weniger als noch am Dienstag. Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 10 998 (Vortag: 10 925) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 9963 (Vortag: 9827) Personen. Unverändert 230 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 43 Patienten stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch, hiervon zwölf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 133,2 (Vortag: 131,4). Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 237 aktive Fälle, 75 Verstorbene, Inzidenz: 194,3

Beckum: 92, 30, 116,8

Beelen: 35, 1, 310,2

Drensteinfurt: 29, 5, 102,9

Ennigerloh: 29, 12, 55,5

Everswinkel: 17, 1, 31,0

Oelde: 123, 25, 177,9

Ostbevern: 7, 4, 36,3

Sassenberg: 36, 6, 77,5

Sendenhorst: 33, 9, 144,0

Telgte: 38, 21, 130,6

Wadersloh: 20, 28, 102,7

Warendorf: 109, 13, 126,5