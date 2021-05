Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat am Mittwoch (5. Mai) in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ab sofort auch Personengruppen der Priorisierungsgruppe drei einen Impftermin im Impfzentrum über das Buchungsportal der KVWL buchen können. Zu dieser Personengruppe zählen: Eltern von schwer erkrankten Minderjährigen, Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriemärkten Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder Beschäftigte im Justizvollzug mit Gefangenenkontakten Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Beschäftigte in den Servicebereichen der Gerichte und Justizbehörden, Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Beschäftigte im Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern untergebracht oder tätig sind. Diese Personen erhalten ihren Impftermin telefonisch unter 116 117 oder online unter www.116117.de. Auch die Impfung von über 60-Jährigen geht weiter. Diese Personen können sich ab sofort bei ihren Hausärzten impfen lassen. Dies erfolgt laut Minister Laumann mit dem Impfstoff Astrazeneca. Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie Beschäftigte an weiterführenden Schulen hatten im Kreis Warendorf schon seit einigen Tagen die Möglichkeit, Termine im Impfzentrum in Ennigerloh zu buchen. Alle, die sich bereits über das Anmeldeportal registriert haben und im Kreis Warendorf impfberechtigt sind, erhalten weiterhin eine E-Mail zur Terminvereinbarung durch das Impfzentrum. Personen, die sich bisher noch nicht registriert haben, erhalten ihren Impftermin ab dem 6. Mai ebenfalls telefonisch unter 116 117 oder online unter www.116117.de.