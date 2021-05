Leider berichtet das Gesundheitsamt von einem 81-jährigen Mann aus Warendorf, der in einem Krankenhaus im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben ist. Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Warendorf ist nach einer Pressenotiz des Kreises allerdings weiterhin rückläufig: 715 Fälle meldet der Kreis Warendorf am Freitag (7. Mai), am Vortag waren es noch 773 Fälle. Gleichzeitig haben immer mehr Menschen die Infektion überwunden. So gelten mittlerweile 10 145 Personen als gesundet (Vortag: 10 053). Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt nun bei 11 091 (Vortag: 11 056). Seit Beginn der Pandemie wurden somit 231 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis bekannt. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 42 Patienten stationär behandelt, davon zwölf intensivmedizinisch, hiervon elf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Warendorf liegt aktuell bei 115,2 (Vortag: 132,8). Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:n

Ahlen: 224 aktive Fälle, 75 Verstorbene, Inzidenz: 201,9

Beckum: 78, 30, 111,4

Beelen: 32, 1, 244,9

Drensteinfurt: 22, 5, 51,5

Ennigerloh: 23 12, 45,4

Everswinkel: 8 1, 20,7

Oelde: 102, 25, 119,7

Ostbevern: 8, 4, 45,4

Sassenberg: 29, 6, 63,4

Sendenhorst: 35 9, 166,8

Telgte: 39, 21, 85,4

Wadersloh: 19, 28, 55,3

Warendorf: 96, 14, 115,7