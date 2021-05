Berufsfeld mit Perspektiven

Nicht nur die Corona-Pandemie zeigt die Wichtigkeit des Pflege- und Gesundheitsbereichs auf. Die Berufschancen sind vielfältig und die Entwicklung im Kreis Warendorf folgt dem bundesweiten Trend: Der Bedarf an Pflegekräften steigt stetig.

Zum bundesweiten Aktionstag Pflege am Mittwoch (12. Mai) starten im Kreis Warendorf Telefonsprechstunden – organisiert durch das Sozialamt, das Jobcenter sowie die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule Beruf. Es werden Fragen rund um die unterschiedlichen Tätigkeiten in der Pflege, Ausbildung, Karrierechancen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten aufgegriffen und vom Expertenteam beantwortet. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, die sich weiterbilden möchten.

Der Einstieg in die vielfältigen Tätigkeiten der Pflegebranche ist jederzeit möglich, sei es beim Start ins Berufsleben durch Aufnahme einer Ausbildung oder beim Wiedereinstieg ins Berufsleben. Zudem können nach Phasen von Arbeitslosigkeit oder familiärer Verpflichtungen, durch Qualifizierung berufliche Chancen erhöht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können aber auch Beschäftigte in Unternehmen sowie Kurzarbeitergeldbeziehende, die eine Weiterbildung anstreben, finanziell unterstützt werden.

Telefonsprechstunden am 12. Mai

Die Expertinnen sind von 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr zu erreichen. Allgemeine Fragen zu Ausbildungsmöglichkeiten und deren Voraussetzungen beantwortet Rabea Graf vom Beratungsteam Pflege des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend unter 05 21 / 80 18 64 60. Fragen zum Quereinstieg mit und ohne Berufsausbildung, Qualifizierungs- und Fördermöglichkeiten für Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen beantwortet Elke Schlautmann, Planerin für Arbeitsmarktintegration und Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Jobcenter Kreis Warendorf unter 0 25 81 / 53 56 02. Und für alle anderen Fragen steht Iris Teuber, Arbeitsvermittlerin in der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster unter 0 25 21 / 93 01 42 zur Verfügung. Ein Online-Vortrag von Rabea Graf für Schüler rundet das Angebot zum kreisweiten Tag der Pflege ab.