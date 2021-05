Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Dienstag. Ein 76-jähriger Mann aus Sassenberg verstarb in einem Krankenhaus. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 stieg damit auf 232. Darüber hinaus verzeichnet das Gesundheitsamt vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 44 Gesundmeldungen. Somit gelten nun 612 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 11 182. Davon gelten 10 338 als wieder gesundet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 40 Patienten stationär behandelt, davon 15 intensivmedizinisch, hiervon zehn mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 93,6 (Vortag: 95,0). DieFallzahlen in den Städten und Gemeinden im Überblick:

Ahlen: 196 aktive Fälle, 75 Verstorbene, Inzidenz: 177,1

Beckum: 62/30/59,8

Beelen: 31/1/195,9

Drensteinfurt: 15/5/38,6

Ennigerloh: 22/12/45,4

Everswinkel: 4/1/20,7

Oelde: 81/25/92,3

Ostbevern: 8/4/36,3

Sassenberg: 21/7/77,5

Sendenhorst: 34/9/136,4

Telgte: 38/21/50,2

Wadersloh: 16/28/39,5

Warendorf: 84/14/102,3