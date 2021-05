Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im und am Haus in der Ahlener Königstraße 9 hat die Aidshilfe wieder einen Spritzenautomaten angebracht. Das in die Jahre gekommene Modell wurde durch eine neue Ausgabe ersetzt, die auf einem Ständerwerk vor der Hauswand angebracht ist.

So können intravenös drogenkonsumierende Menschen sich auch außerhalb der Öffnungszeiten der Beratungsstellen mit sterilem Spritzmaterial, Kondomen und neu auch mit speziellen Rauchfolien für den inhalativen Konsum versorgen, und so eine Weitergabe von Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis vermeiden.

1988 bundesweite Premiere

Das begrüßen Sandra Könning, Fachkraft der Aidshilfe Ahlen e.V. in der Beratungsstelle für den Kreis Warendorf, und Christoph Kurzbuch, neuer Geschäftsführer beim Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e.V., sehr.

Bereits 1988 brachten beide Beratungsstellen gemeinsam den ersten Spritzenautomaten in ganz Deutschland an der Hauswand in Ahlen an und weiteten ihr Kooperationsprojekt in den Folgejahren kreisweit aus. Ab 1989 wurden über die Aidshilfe NRW e.V. weitere Automaten, zunächst vor allem in Großstädten, aufgestellt. Der Kreis Warendorf gilt bis heute mit einer Ausstattung von zehn Automaten in neun Städten des ländlich geprägten Flächenkreises als vorbildlich. Standorte neben Ahlen sind Beckum, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf.