Kreis Warendorf -

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer einer Straftat. Sie fallen am Telefon auf falsche Polizisten rein oder auf vermeintliche Verwandte in einer Notlage. Mit einem gemeinsamen Präventionskonzept will die Kreispolizei Warendorf jetzt gemeinsam mit Geldinstituten dem Trickbetrug am Telefon einen Riegel vorschieben.