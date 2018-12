Auf Weihnachten eingestimmt

Diesen Termin tragen sich nicht nur die Aktiven des Loburger Adventskonzerts in ihren Kalender ein. Die Feier des dritten Advents ist auch für viele andere eng mit der Traditionsveranstaltung am Gymnasium verknüpft, will man sich besinnlich auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Kein Wunder also, dass die weit über 100 Musiker gleich zwei Konzerte anbieten müssen, wenn sie ein breites Publikum glücklich machen wollen. Zum 25. Mal jährte sich an diesem Wochenende die Vorstellung.

Loburger Adventskonzert 1/8 Stimmungsvoll ging es bei den beiden Loburger Adventskonzerten zu. Foto: Reinker

Akteure mehrerer Generationen beteiligten sich auch dieses Mal. Somit gab es die unterschiedlichsten Stimmen in verschiedenen Formationen zu hören, begleitet mehrmals von den Instrumentalisten der Schule.

Beteiligt waren der Loburger Unterstufenchor, der die Basis der Chorarbeit an der Loburg ist, sowie der Mädchenchor „Sisters“, der Eltern-Lehrer-Schülerchor „Capella Loburgensis“, das instrumentale „Ensemble Kunterbunt“ und das Kammerorchester der Schule. In vielen Stunden Probenarbeit hatten sich die Musiker unter der Leitung von Ulrike Mai-Schier, Ulrike Scheipers, Christina Fietz, Jan Dirk Frönd, Rainer Kunert und Matthias Hellmons vorbereitet. Sie füllten das Programm mit adventlichen Stücken aus der Klassik, aus der Liturgie wie auch aus der populären Musikkunst.

Neben den Beiträgen der Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten wird jedes Jahr auch das Wort von Wolfgang Rensinghoff mit Spannung erwartet. Denn der Diakon versteht es, die Zuhörer zum Nachdenken zu bewegen. Den Schriftzug auf einer Fünf-Zentner-Bombe, „Friede auf Erden“, nahm er sich zum Thema. Diese war im Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände der Loburg als Blindgänger niedergegangen, beschriftet und vor den Altar in der Johanneskirche gelegt worden.

„Wir sind oft auf der Suche nach dem Frieden“, sagte Rensinghoff. Doch wo ihn finden, wenn die politische Sprache verrohe, Unzufriedenheit herrsche und Ärger verbreitet werde? Der Geistliche rief dazu auf, ein Zeichen zu setzen für den Frieden auf Erden. Mit einer kleinen Geschichte über die Beobachtungen zweier Engel machte er einige Möglichkeiten deutlich, wie das im Alltag gelebt werden könne.

So traditionell wie das Konzert aufgebaut ist, so findet auch jährlich der Abschluss statt, bei dem die Jahrgangsstufe Q2 zu Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck einlädt.