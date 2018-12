Für einige der Besucher war sie unbekannt, der Großteil jedoch wusste mit der Erzählung von Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ etwas anzufangen. Sie in der Zeit rund um die Feiertage im Fernsehen zu sehen, hat für viele Tradition und gehört zum Pflichtprogramm. In einer szenischen Lesung konnte sie am Mittwoch zwar nicht mit laufenden Bildern, aber dafür mit dem Ausdruck starker Stimmen verfolgt werden: Christoph Tiemann und das Theater ex libris lockten etwa 120 Besucher in die Loburger Aula. Veranstalter war das örtliche Kulturforum.

„Sie werden sich vielleicht wundern, wie modern damals schon geschrieben wurde“, sagte Christoph Tiemann über das Werk aus dem Jahr 1843. Die fünf Erzähler lasen direkt aus dem Original der deutschen Erzählung und schlüpften in die 20 verschiedenen Rollen der Weihnachtsgeschichte. Neben Tiemann waren Urs von Wulfen, Sarah Giese, Alexander Rolfes und Markus von Hagen aus dem Theaterensemble dabei. Sie zogen die Zuhörer mit ihrer Erzählweise in ihren Bann, in dem sie den Figuren des Stücks ihre Stimme verliehen und sie so fast erlebbar machten. Bilder dazu wurden nicht vermisst, sie entstanden im Kopf und beflügelten ein wenig die Fantasie. Philipp Ritter begleitete das spannende Geschehen am Piano.