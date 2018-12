Die vertraglichen Einzelheiten sind abgestimmt. Bürgermeister Wolfgang Annen und Hartmut Dieckmann, Geschäftsführer der Firma „Dieckmann Bauen + Umwelt GmbH“ aus Osnabrück, haben ihre Unterschriften unter den Vertrag zur Erschließung des Baugebietes Kohkamp III gesetzt und damit den Ausbau von Ostbeverns größtem Neubaugebiet besiegelt.

Sollte das Wetter mitspielen, könnten bereits im kommenden Frühjahr die ersten Bagger des Ausbauunternehmens anrollen und mit der Erschließung des Gebietes beginnen.

Das Baugebiet Kohkamp III, das nordwestlich des Ortes entsteht, ist das größte Wohnbaugebiet, des je in Ostbevern entwickelt wurde. Etwa 260 Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke sowie einige Grundstücke, auf denen eine Mehrfamilienhausbebauung zugelassen wird, sollen dort in den kommenden Jahren – aufgeteilt in mehrere Bauabschnitte – bebaut werden.

Neben den zukünftigen Straßennamen hat der Rat der Gemeinde Ostbevern in seiner jüngsten Sitzung auch den Grundstückskaufpreis in dem Baugebiet festgelegt: 225 Euro voll erschlossen müssen potenzielle Häuslebauer für einen Quadratmeter Bauland im Neubaugebiet Kohkamp III zahlen. Ob sich dieser Betrag für Grundstückserwerber aufgrund der Gewährung gewisser Boni noch verringert, wird im Rahmen des Bewerbungs- und Grundstücksvergabeverfahrens ermittelt. Dazu wurde bereits ein Kriterienkatalog vom Rat verabschiedet.

Auch wenn die Grundstücke voraussichtlich erst im Herbst kommenden Jahres bebaut werden können, können sich bauwillige Interessenten bereits heute um ein Baugrundstück bewerben. Entsprechende Vordrucke sind auf der Homepage der Gemeinde oder im Bauamt in der Verwaltungsnebenstelle des Rathauses in der Erbdrostenstraße 2 erhältlich.