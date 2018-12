Mehr als 50 Mitglieder des Musikvereins „verschenkten“ am Sonntag über eine Stunde lang weihnachtliche Stimmung pur. In der Ambrosius-Kirche genossen über 100 Besucher das traditionelle Weihnachtskonzert, in das die Aktiven in den vergangenen Monaten reichlich Probenarbeit investiert hatten. Der anerkennende Applaus belohnte sie für ihre Mühen.

Rasend schnell, wie in einem ICE sitzend, empfinde man die Vorweihnachtszeit, sagte Sebastian Hesse in einigen Worten zur Begrüßung. Es bleibe oft keine Zeit, die vorbeirauschenden Bilder wahrzunehmen. „Vielleicht können wir ihn heute Abend ein wenig langsamer fahren lassen“, hoffte der Vereinsvorsitzende. Um diese Zeit zum Innehalten und zur Besinnlichkeit zu nutzen.

Viele Monate Probenarbeit für dieses Konzert, in einem Jahr mit über 30 Auftritten, habe man hinter sich. „Aber das Orchester ist nicht ausgelaugt“, versprach Hesse. Dies dankte er dem Dirigenten Norbert Göttker, dem es gelungen sei, die Musiker von der Unterhaltungsmusik der letzten Monate auf die adventliche Musik umzustellen.

Einen Eindruck davon verschafften sich die Zuhörer in der nächsten Stunde. Ein adventliches Medley bekannter Melodien, klassische Stücke wie auch populäre Weihnachtsmusik gaben sie ihren Gästen zu Gehör. Dabei etwa die Filmmusik aus „Frozen“ und „Mary, did you know“, ein weihnachtlicher Countrysong aus den 90er Jahren. Vanessa Käller moderierte die musikalische Abfolge mit einer fast märchenhaften Geschichte. Zum Abschluss des rund zehn Stücke starken Programms gaben die Instrumentalisten ein furioses Finale mit „All I Want For Christmas“, das seit Mitte der 90er Jahre von etlichen Interpreten aufgenommen wurde und nun auch die hiesigen Musiker vertonten.

Das anstehende Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für den Musikverein. Denn im Januar wird die Gruppe ihren 90. Geburtstag begehen. Am 21. Januar 1929 gründete sich die Vereinigung unter Küster Wilhelm Siemann mit elf engagierten und idealistischen Ostbevernern, die der instrumentalen Musik nur zum Teil mächtig waren. Ein Verein, der sich entwickelt hat, blickt man doch heute auf über 70 Mitglieder, die mit ihrem Können begeistern.