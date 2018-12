Auch in diesem Jahr zieht der Musikverein am Abend vor Heiligabend, an 23. Dezember, wieder durch die Straßen und spielt Weihnachtslieder.

An folgenden Stellen wird das Orchester zu hören sein: 18.50 Uhr Alte Saxenrast, Haupstraße, 19.10 Uhr Seniorenzentrum, Hofkamp, 19.30 Uhr Beusenstraße, 19.50 Uhr Ecke Prozessionsweg/Rochusstraße, 20.15 Uhr Haarhaussiedlung, 21.10 Uhr Droste-Hülshoff-Straße, 21.30 Uhr Birkenweg, 22.30 Uhr Loheide. Auch im Brock wird eine Abordnung des MVO an verschiedenen Punkten aufspielen.

Die Musiker freuen sich über Zuhörer und wünschen damit allen Ostbevernern eine frohe Weihnacht. Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen oder Kürzungen kommen.