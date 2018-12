Jeder zehnte Bürger ist schwerhörig

Monat für Monat lädt die örtliche Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte zu informativen Abenden ein. Dazu begrüßt Jürgen Brackmann im Edith-Stein-Haus jedes Mal einen Referenten mit einem Schwerpunktthema. Mal sind es die Prophylaxe- und Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Krankheiten, mal Maßnahmen für den Brandschutz oder Wissenswertes zum digitalen Nachlass. So stellt sich die Gruppe breit auf, um viele Interessierte zu erreichen. Und das bereits seit 14 Jahren.

Was Jürgen Brackmann und Thomas Winkels bedauern: die eher überschaubare Zahl der Interessierten, die die Informationsabende besuchen. „Wir versuchen, über interessante Themen auf die Gruppe aufmerksam zu machen“, sagte Brackmann. Es verwundere, dass dies bislang nicht so recht gelingt, denn: „Rein statistisch ist jeder zehnte Bürger schwerhörig“, erklärte Thomas Winkels. „Wenn diese Ostbeverner hier herkommen würden, wäre das gut.“ Es werde viel für Schwerhörige angeboten, aber die wenigsten nähmen es an, so Winkels. Beide betonen, dass die Informationsabende, die jeweils am zweiten Mittwoch im Monat stattfinden, für alle Interessierten veranstaltet werden und nicht auf Schwerhörige begrenzt sind.

Das Programm der Gruppe für das neue Jahr steht bereits. Am 9. Januar wird man sich der Erkrankung Multiple Sklerose widmen, am 13. Februar geht es um Lärmschwerhörigkeit, und am 13. März wird eine Referentin der Verbraucherschutzzentrale über den Datenschutz aus Sicht von Betroffenen berichten. Bis Ende 2019 sind die Treffen schon geplant. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr.