Wie schon mehrfach berichtet, gibt es derzeit im gesamten Kreisgebiet aufgrund eines personellen Engpasses beim zuständigen Entsorgungsunternehmen Probleme mit der Abholung der Gelben Säcke. Besonders stark davon betroffen sind die Außenbereiche in den einzelnen Kommunen. Zahlreiche Säcke sind dort liegen geblieben, so auch beim letzten Abfuhrtermin in Ostbevern.

Für die Gemeindeverwaltung ein Dilemma, denn sie ist für die Entsorgung der Gelben Säcke eigentlich gar nicht zuständig. Doch die Bürger auf den liegengebliebenen Säcken sitzen zu lassen, kommt nach eigenen Aussagen für Bürgermeister Wolfgang Annen und Kämmerer Michael König nicht in Frage.

Nachdem Gespräche mit dem Entsorgungsunternehmen erfolglos blieben, bieten sie den betroffenen Haushalten insofern kurzfristig eine Lösung an. Wer keine Möglichkeit hat, die Säcke wieder ins Haus zurück zu holen, um sie dort zu lagern, kann diese am Samstag, 22. Dezember am Bauhof der Gemeinde, Westbeverner Straße 37, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr abgeben.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch beim nächsten Abfuhrtermin am Samstag, 29. Dezember, erneut Säcke liegen bleiben könnten, besteht auch an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, die Säcke zum Bauhof zu bringen.

Ab dem 1. Januar übernimmt die Firma Tönsmeier die Abfuhr der Beutel in der Bevergemeinde. Das Unternehmen ist bemüht, den Entsorgerwechsel reibungslos hinzubekommen, rät aber dazu, die Säcke insbesondere in den ersten Wochen schon um 6 Uhr für die Abfuhr bereitzulegen.

Um eine zuverlässige Abfuhr der Gelben Säcke zu gewährleisten, hat das Unternehmen für die Bürger eine Service-Hotline eingerichtet. Wer Fragen hat, wählt ✆ 08 00/ 8 86 66 66.