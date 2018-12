Die Darstellung der Heiligen Familie darf in der Weihnachtszeit in wohl kaum einer christlichen Kirche fehlen. Im Gotteshaus der St.-Ambrosius-Kirchengemeinde machten sich am Mittwoch einige Freiwillige daran, die Figuren aus ihrem Lager zu holen und aufzustellen. Auch der weitere Schmuck aus Grün und vielen Lichtern wurde angebracht. Die Krippenfiguren stammen von Werner Thüning, einem Krippenbauer aus Laer. Den Kontakt zu ihm stellte Burkhard Orthaus im Jahr 2001 her. Thüning habe sonst immer eher überschaubare Darstellungen für den „Hausgebrauch“ gefertigt, so Orthaus. Mit dem damaligen Pfarrer Felix Schnetgöke habe man beraten und letztendlich dem Laerer Handwerker den Auftrag erteilt. „Es sollte eine extra große Anfertigung sein“, erinnerte sich Orthaus. Dies gelang Werner Thüning gut, wie es die Figuren aus Eiche deutlich machen. Mit der Aufgabe, die Krippendarstellung aufzubauen und den Altarraum für die Festgottesdienste zu schmücken, beschäftigten sich einige Mitglieder des THW, der Kolpingsfamilie, der „Skysingers“ sowie Matthias Haverkamp, Hubertus Thygs und Burkhard Orthaus. Bis zum 18. Januar kann die Krippe in der Ambrosiuskirche besichtigt werden. Dann ist der Abbau und die Einlagerung geplant, für die die Landjugend ihre Hilfe zugesagt hat.