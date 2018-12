Ende eines „Winterzaubers“

Die Lichterketten gaben eine stimmungsvolle Atmosphäre, doch der Nieselregen drückte die Stimmung beim „Winterzauber“ etwas. Zum letzten Mal luden die Organisatoren – der Verein „Ostbevern Touristik“ und der American-Diner „Marjestics“ – zum Treff rund um den Weihnachtsbaum ein. Eine Veranstaltungsreihe, die in einem Fazit von Christine Schafberg insgesamt positiv abgeschlossen werden konnte.

Die letzten kleinen Geschenke für die kommenden Tage konnten an einigen Buden erstanden werden. Dekorationen aus Holz wie auch Filzsocken waren unter anderem dabei und werden noch den einen oder anderen erfreuen.

Mit weihnachtlichen Liedern wünschte Jeanine Steltenkötter den Winter herbei. „Wir haben Schneeflöcken, Weißröckchen gesungen“, sagte die Chorleiterin der „Beverspatzen“. „Mal gucken, vielleicht konnten wir den Schnee herbeilocken“, meinte sie mit einem Schmunzeln. Am Abend sang sie vorwiegend englische Weihnachtslieder für die Besucher. Nicht nur da wurden Glühwein, Kakao und Plätzchen genossen. Auch Mantaplatte & Co. sprachen die Gäste gut zu.

„Ich war erstaunt, dass so viele Leute da waren“, freute sich Christine Schafberg, dass auch an den Abenden trotz widriger Wetterverhältnisse der „Winterzauber“ gut besucht war. Vielleicht ein Grund mit: die Tombola, deren Preise ausgegeben wurden. Bekam man in den letzten Wochen am Getränkestand für jeden erworbenen Kakao ein Los, zahlte sich das jetzt für etliche Gäste aus.

Christine Schafberg lobte auch das Angebot in den Buden. „Es waren schöne selbst gemachte Sachen dabei“, sagte die Mit-Organisatorin. Bei den ersten beiden Malen waren alle Stände gebucht. „Manche hatten aber jetzt vermutlich schon ihr Weihnachtsgeschäft abgeschlossen“, erklärte sie, warum einige Läden beim letzten winterlichen Zauber zu blieben.

Dass die Veranstaltungsreihe auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, steht für Schafberg außer Frage. „Auf jeden Fall“, kündigte sie an.