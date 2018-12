Familie Laufer begeistert sich für Krippenbau

Vorweihnachtsstimmung herrschte bereits im Sommer bei der Familie Laufer, als sich diese nämlich mit dem Krippenbau beschäftigte. Gleich vier Werke stehen von der Familie Laufer in der 78. Krippenausstellung im Museum Religio. Erstmals nehmen sie daran teil: Monika Grewe-Laufer mit ihren Kindern Anna (9), Johannes (12) und Sarah (15) stellen ihre Krippen aus und sind mächtig stolz. „Familienoberhaupt“ Robert Laufer unterstützte die Hobbybastler, Tüftler und Handwerker: Er lieferte das Material und spielte – so seine Kinder – „für uns den Chauffeur.“ Ursprünglich wollte die Familie ja bereits ein Jahr früher an der Krippenausstellung teilnehmen. „Da haben wir den Anmeldetermin verpasst“, lachen die Laufers, denn plötzlich hatten sie mehr Zeit, Entwürfe zu erneuern, Bilder neu zu malen, Arbeiten zu verwerfen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. „Das hat geklappt und wir hatten auch keinen Streit unter­einander“, grinsen die Schüler. Auch dann nicht, als es um die Bibelfiguren ging: „Einheitlich haben wir uns auf die Verwendung von Rundkopf-Wäscheklammern geeinigt“, so die jungen Künstler. „Die hatten bereits einen Kopf.“ Musste nur noch die Kleidung her. Dabei wurde Omas Wäscheschrank durchstöbert: Halstücher und ein Geschirrtuch wurden verarbeitet. „Wir haben uns gegenseitig unterstützt“, bestätigen Anna, Johannes und Sarah gemeinsam.

Wie kommt man nun darauf, dass in einer Familie gleich vier Krippen hergestellt werden? Weil die Jüngste, Anna, am 27. Dezember ihren Geburtstag feiert und die Familie wenige Tage später den Kindergeburtstag ins Museum zur Krippenausstellung verlagerte und Anna mit ihrer Grundschulklasse im Unterricht Krippen gebastelt hatte. „Da sprang der Funke über“, freut sich Mutter Monika über dieses gemeinsame Erlebnis.

Die Krippe von Anna Laufer trägt den Titel „Die Sterne zeigen den Weg“. Ein Spankorb wurde zum Krippenstall umgestaltet. Die Figuren bestehen aus Rundkopf-Wäscheklammern im amerikanischen Stil, die Flügel aus Pappe, die Umhänge mit unterschiedlichen Filzfarben und die Weihnachtssterne aus Stroh kommen aus dem eigenen Kaninchenstall.

„Ein Kind für alle“, so betitelt Sarah Laufer ihre Krippe: Als Material setzte sie Sperrholz ein. Zweige eines Jostabeerenstrauches schmücken das Dach. Für die Krippe benötigte sie Eisstiele. „Dazu gab es bei uns zweimal „Eis am Stiel,“ fügt Sarah fröhlich hinzu. Hinter der Krippe hat Sarah ein großes Bild gemalt, das drei Weltreligionen symbolisieren soll.

Johannes Laufers Krippentitel lautet „Kommet zum Kindlein“. Er baute seinen Stall aus Pappel- und Sperrholz, die Bibelfiguren hat er aus Hartschaum geschnitten, bemalt und mit Filz beklebt. Den Stern bastelte er aus einem Silvesterböller. Für Maria`s Gewand verarbeitete er Omas altes Geschirrtuch.

Die „Heilige Familie“ lautet der Titel des textilen Reliefs von Monika Grewe-Laufer. Weil sie gerne näht, hat sie ihr Krippenmotiv aus Nesselstoff angefertigt, mit Füllwatte gepolstert, die „Heilige Familie“ und die Krippe ebenfalls mit Stoff dargestellt und schließlich auf einen Holzrahmen gezogen, der von einer LED-Lichterkette umzogen ist.

Der Bau der vier Krippen hat der Familie Laufer so viel Spaß gemacht, dass sie sich im kommenden Jahr erneut an der dann 79. Krippenausstellung beteiligen wird.