180 Kinder warten aufs Christkind

Die Zeit bis zur Bescherung verging für über 180 Kinder am Montag wie im Fluge. Denn die Messdiener St. Ambrosius hatten wieder zur Aktion „Wir warten aufs Christkind“ in das Edith-Stein-Haus eingeladen. Ein Angebot, das seit vielen Jahren für Begeisterung sorgt. Nicht nur bei den Kleinen und deren Eltern, sondern auch bei den Betreuern selbst.

Bis weit auf den Kirchplatz erstreckte sich die Schlange der wartenden kleinen Besucher, die sich für die dreistündige Aktion anmelden wollten. Die Betreuer nahmen sie dort im Empfang. Eine stattliche Zahl an Ehrenamtlichen hatte sich dafür die Zeit genommen. „Wir sind 50 Betreuer“, sagte Lena Haverkamp. Diese Gruppe setzt sich zusammen aus Messdienern und deren Freunden. „Es ist überhaupt nicht schwer, dafür die Leute zu mobilisieren“, erzählte die Mit-Organisatorin. „Man freut sich dann einfach, so viele Kinder begeistern zu können“, berichtete sie. „Und die Eltern sind glücklich, wenn sie ihre Kinder unterbringen können, um noch etwas für den Abend vorzubereiten.“

„Warten aufs Christkind“ in Ostbevern 1/11 Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Gemeinsam mit ihren Betreuern warteten am Heiligen Abend 180 Kinder im Edith-Stein-Haus auf das Christkind. Foto: Reinker

Schon einige Zeit vorher hatten sich die Aktiven mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Wir haben uns überlegt, was wir so mit den Kindern machen können“, erklärte Lena Haverkamp. Herausgekommen sind etliche Bastelideen – zum Beispiel das Fertigen von Schneemännern, Sterne aus Schaschlikspießen oder die jedes Jahr so beliebten Hexenhäuschen aus Keksen und Zuckerguss. „Fußball, Fußball“, rief eine Gruppe Jungs, die schon wusste, dass auch ein Ausflug in die Sporthalle unternommen wurde. Richtig austoben war dort garantiert.

Neben dem Programm zog auch noch ein weiterer Aspekt die Mädchen und Jungen an: „Es ist schön, mit den Freunden hier zusammen zu sein“, meinte Elisa. Die Achtjährige besuchte die Aktion bereits 2017 und freute sich nun auf den Vormittag mit ihren Freundinnen.

Ihre Tochter Mona brachte Brigitte Brune ins Pfarrheim. Sie war froh, ihr Kind gut unterhalten zu wissen und gleichzeitig noch die Möglichkeit zu haben, in aller Ruhe das Weihnachtsessen vorzubereiten.

Einige entspannte Stunden werden die Eltern auch an Heiligabend 2019 haben. Denn dass die Aktion weitergeführt wird, versteht sich für die Messdiener von selbst.