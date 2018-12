„Ich bin ungemein glücklich und stolz“

Auch in diesem Jahr haben wieder viele Menschen aus der Bevergemeinde für Projekte in Ruanda gespendet. Geld, mit dem den Menschen geholfen werden soll, bis sie auf eigenen Füßen stehen können. So wie zum Beispiel dem jungen Mann Bosco, der jüngst sein Medizinstudium abgeschlossen hat – mit Bestnoten. Unterstützung bekam er dabei aus der Gemeinde Ostbevern, wie Bernhard Tenckhoff berichtet.

„Es war ein sehr bewegendes und für mich besonders schönes Ereignis; das hat sich jetzt zum Jahresende ergeben“, erzählt der Ostbeverner, der sich schon seit vielen Jahren in dem afrikanischen Land engagiert (WN berichteten). „Die langjährige Mitarbeiterin im Gesundheitszentrum Centre de Sante, Kaduha, Maria, hat nach dem Genozid vier Kriegsweisen in ihr Haus aufgenommen.“ Seitdem bemüht sich die Frau, die selbst keine Kinder hat, um die Vier. Alleine, sitzt ihr Mann doch nach Taten im Genozid zeitlebens im Gefängnis.

Maria möchte auf diese Weise gutmachen, was ihr Mann den Menschen im Genozid angetan hat. „Wir haben uns vor einigen Jahren bereit erklärt, dem ältesten der Kinder die Schulausbildung und ein Studium zu finanzieren. Bosco hätte ohne uns keinen Chance auf Bildung gehabt“, erinnert sich Tenckhoff. Denn vier Kindern die Ausbildung zu finanzieren, währe Maria nicht möglich gewesen. „Bosco hat mir seinerzeit fest versprochen, seinen ganzen Ehrgeiz in die Ausbildung zu stecken, um nicht zu enttäuschen.“ Und bei jedem seiner Besuche in Ruanda haben sich die beiden getroffen und Bosco hat dem Ostbeverner immer wieder stolz seine Zeugnisse gezeigt. Zurecht, hatte er laut Bernhard Tenckhoff doch immer super Noten. „Als ich ihn nach der Schulausbildung fragte, was er gerne studieren möchte, sagte er: Medizin, ich möchte meinen Menschen hier künftig helfen können, dass sie gesund werden.“

Neben der Organisation eines Studienplatzes bekam der junge Mann auch anderweitig Unterstützung aus Ostbevern. So konnte ihm mit Hilfe von Spendengeldern unter anderem ein Laptop besorgt werden. „Das Schulgeld wurde von großzügigen Spendern aus unserer Region übernommen. Jetzt vor Weihnachten hat Bosco das Studium erfolgreich abgeschlossen“, sagt Tenckhoff und ergänzt, dass damit nun Schluss sei. Denn Bosco habe sein Studium mit Bravour beendet. „Er hat damit die Berechtigung als sogenannter A 1 Mediziner ein Gesundheitszentrum zu leiten. Ich bin ungemein glücklich und stolz.“

Zwischenzeitlich hat Bosco schon in verschiedenen Gesundheitszentren ein Praktikum absolviert. So auch in Kaduha, der Einrichtung, für die sich Bernhard Tenckhoff ganz besonders engagiert hat. „Nun hoffen wir, dass uns der Bischof und der Gesundheitsminister die Genehmigung erteilt, Bosco eine feste Anstellung in Kaduha zu geben“, hofft er für seinen Schützling. Die Anfrage sei auch schon gestellt worden.