Selbst das regnerische Wetter hielt am Samstagnachmittag kaum jemanden der interessierten Sangesfreudigen davon ab, den Rittersaal der Loburg aufzusuchen. Vor allem „Wiederholungstäter“, die bereits seit vielen Jahren an den musikalischen Zusammenkünften beim „offenen Singen“ teilnehmen, konnten die Organisatoren Gisela Wolters und Bernhard Ratermann begrüßen.

Auch wenn die Feiertage nun vorbei sind, genossen es die Besucher, weihnachtliches Liedgut anzustimmen. „Das macht einfach Spaß“, erzählte Monika Dworzynski, die ebenfalls schon häufiger dabei war. „Hier werden oft Lieder ausgesucht, die man bis dahin noch nicht kannte“, so die Glandorferin. „Man wird aber schnell herangeführt, so dass dann auch mehrstimmig gesungen werden kann“, meinte sie. Auch Veronika Vogt beteiligte sich am Gesang. Ihren Verwandtenbesuch zu den Feiertagen verbindet die gebürtige Ostbevernerin, die jetzt in Bornheim bei Bonn wohnt, jedes Mal mit einem Besuch des „offenen Singens“. „Der Abend wird dafür geplant“, erklärte Vogt. Noch ein weiterer Grund für sie: „Meine musikalische Grunderziehung bekam ich von Frau Wolters“, sagte Veronika Vogt. Eine Schüler-Lehrer-Verbindung, die durch den Gesang bestehen bleibt.

Verantwortlich für die Veranstaltung ist Gisela Wolters seit vielen Jahren. Unterstützung fand sie bereits beim letzten Singen in Bernhard Ratermann. „Viel positives Echo“ habe er erhalten, sagte Ratermann. Nicht nur das Tun als solches, sondern auch das Erarbeiten eines Stückes mit den verschiedenen Anforderungen gehört zum „offenen Singen“. So hatte der musikalische Leiter auch dieses Mal wieder ein umfangreiches Repertoire zusammengestellt. Dafür wählte er Werke, die sich thematisch rund um die Geburt Jesu bewegen. Vom Gesang der Engel, dem Idyll der Krippe bis hin zu den Heiligen Drei Königen handelte das Liedgut. Cordula Höing, Margret Nettels sowie Gisela Wolters begleiteten den Gesang instrumental.