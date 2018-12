Das Wohl der Gemeinde immer im Blick

Liebe Ostbevernerinnen und Ostbeverner,

wenn ein Jahr zu Ende geht, dann erleben wir immer wieder eine ganz besondere Zeit. Es liegt nicht nur Weihnachtsstimmung in der Luft, sondern auch eine gespannte Vorfreude auf das neue Jahr. Viele von uns denken an das, was war, und machen sich Gedanken über das, was kommen könnte.

Die Bilanz eines Jahres fällt stets sehr persönlich aus und ist darum auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Freude, Glück, Begegnungen, Erfahrungen und Erlebnisse mischen sich mit Schmerz, Enttäuschung und nicht selten auch mit Trauer. Es geht also am Ende eines Jahres nicht um die kleinen alltäglichen Dinge, sondern um das Große und Ganze, um das Leben selbst.

Und so wundert es nicht, dass wir die Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel stets als eine ganz bedeutsame Zeit empfinden. Der Alltag darf zur Seite treten, um Platz zu machen für das wirklich Wichtige in unserem Leben: Familie, Freunde, Glaube, Gemeinschaft und Frieden. Jeder ist darin eingebunden, und auch wenn dieses in unterschiedlichem Ausmaß erfolgt, stiftet dieses Empfinden Gemeinsinn und Verbundenheit.

Die im kommenden Jahr zu bewältigenden Aufgaben, die gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen, bräuchten eigentlich genau dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Solidarität und die individuelle Bereitschaft zum Mitmachen. Und so lautet mein Wunsch für 2019, dass wir uns das Besondere und das Außergewöhnliche, das wir in diesen letzten Dezembertagen erleben dürfen, auch in unseren Alltag des kommenden Jahres hinübertragen. Es geht dabei nicht um eine verklärte Sicht und vordergründig erwirkte Harmonie. Das sachliche Streiten und Ringen um Lösungen muss auch weiterhin stattfinden dürfen. Aber es geht darum, dass wir uns den Dingen positiv und konstruktiv zuwenden, damit wir das Wohl unserer Gemeinde nicht aus den Augen verlieren.

Ich bin voller Optimismus und Zuversicht, dass uns dieses gelingen wird. Denn auch in diesem Jahr habe ich erleben dürfen, dass es in Ostbevern eine hohe Bereitschaft gibt, sich füreinander einzusetzen. Deshalb möchte ich allen meinen Dank aussprechen, die auch in 2018 daran mitgearbeitet haben, Ostbevern lebens- und vor allem liebenswert zu erhalten.

Mein besonderer Dank gilt allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich zum Wohle der Allgemeinheit eingebracht haben. Ich hoffe weiterhin auf Ihre Mithilfe, weil Menschen, die freiwillig Verantwortung übernehmen, für Werte stehen, die heute wichtiger sind denn je. Und gerade Sie machen Ostbevern wärmer und freundlicher.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Ostbevernerinnen und Ostbeverner, Ihren Familien und Freunden auch im Namen des Gemeinderates und der Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung alles Gute sowie ein gesundes, zufriedenes und friedvolles Jahr 2019.

Wolfgang Annen

Bürgermeister