Tierarztbranche vor dem Strukturwandel 

Die Tierarztbranche ist im Umbruch. In Ostbevern und in Warendorf ist dieser Strukturwandel bereits vor einigen Jahren eingeläutet worden. Sie nahm mit der Übernahme der Einzeltierarztpraxis von Dr. K.-T. Esser durch Dr. Marc Goldberg im Jahre 2004 in Ostbevern ihren Anfang und wurde 13 Jahre später mit dem Zusammenschluss mit der Warendorfer Tierarztpraxis von Dr. Stefan Bockholt erfolgreich fortgesetzt.

„Als tierärztliche Gemeinschaftspraxis für Pferde, Klein- und Nutztiere unterstützt uns ein kompetentes Team mit moderner Technik und ein für die Patienten und deren Besitzer angenehmes Umfeld“, so Dr. Marc Goldberg und Dr. Stefan Bockholt: „Nutztiere und Pferde behandeln wir vor Ort. Für die Kleintiere sind wir in unseren tierärztlichen Praxen in Ostbevern und Warendorf personell, organisatorisch und technisch bestens aufgestellt.“

Dem Umbruch der Branche stehen aber Routine und dinge gegenüber, die sich seit Jahrzehnten nicht verändert haben. So hilft ein Tierarzt auch heute noch ein Kalb auf die Welt zu holen, wenn es Probleme gibt. Er korrigiert einem Pferd die Zähne, nimmt die Lahmheitsuntersuchungen im Stall vor und auch ein gemütlicher Plausch mit dem Landwirt gehört dazu. Dennoch sind sich die beiden Tierärzte bei der Beantwortung auf die Frage nach einem Wandel in ihrem Berufszweig einig. „Ja,“ sagen Dr. Marc Goldberg und Dr. Stefan Bockholt übereinstimmend: „Veränderungen spüren wir deutlich, insbesondere bei den Nutztieren.“ Denn immer mehr kleinere landwirtschaftliche Betriebe geben ihre Viehwirtschaft auf, während bei der Hobbyhaltung von Kleintieren und Pferden ein erheblicher Mehrbedarf entsteht. Diesen Veränderungsprozess haben die beiden Tierärzte mit dem Zusammenschluss vor zwei Jahren berücksichtigt. „Wir sind mit fünf gut ausgestatteten Fahrzeugen im gesamten Kreis Warendorf unterwegs. Wir arbeiten kundenorientiert und sind immer mehr Dienstleister“, ziehen die beiden Tierärzte positive Signale aus den betriebswirtschaftlichen Veränderungen und für eine erfolgreiche strategische Ausrichtung.

Neben den beiden Tierärzten Dr. Marc Goldberg und Dr. Stefan Bockholt gehören zum Team fünf Assistenztierärzte sowie acht Tiermedizinische Fachangestellte und eine Auszubildende. „Wie wir uns aufgestellt haben, bleibt der Beruf spannend und wir gestalten ihn weiter attraktiv.“ Nach der Fusion im Januar 2017 wurden deshalb die Bereiche Kleintiere und Pferde sowohl in Warendorf als auch in Ostbevern neu gestaltet. „Bei den Kleintieren kommen die Kunden zu uns in die Praxis, bei den Großtieren sind wir beim Kunden vor Ort. In Notfällen sind wir auch nach 18 Uhr für unsere Stammkunden jederzeit erreichbar“, erklären die Tiermediziner. So kommt es auch schon mal vor, dass der diensthabende Tierarzt nachts um zwei Uhr zu einer Fohlengeburt gerufen wird.

Der Anspruch, 24 Stunden für alle Tiere der Stammkundschaft verfügbar zu sein und nachts und an Wochenenden Notdienst zu leisten, erfordert ein hohes Maß an Kraftaufwand und bedeutet ein unstetiges Arbeitsleben. „Zu leisten ist dieses nur aufgrund des vollzogenen Zusammenschlusses: Dieser Schritt war wirtschaftlich sinnvoll und auch unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten notwendig“, betonen Dr. Marc Goldberg und Dr. Stefan Bockholt in einem Gespräch mit den WN. Tierarzt zu sein verlangt ein hohes Maß an Ausdauer, Geduld, Fingerspitzengefühl und Expertenwissen. Dr. Stefan Bockholt ist als Fachtierarzt für Pferde ein Spezialist in diesem Bereich.

Den Beruf bezeichnen die Tierärzte als spannend, abwechslungsreich und er verlange zeitliche Flexibilität bei der Ausübung. Doch Realität ist auch, dass immer mehr Frauen (über 85 Prozent) Tiermedizin studieren und diese sich andere Schwerpunkte in der Tiermedizin setzen als die Landwirtschaft dieses gerne sehen würde.

Beide Tierärzte sind sich einig, dass ihrem Berufsstand in den nächsten Jahren Veränderungen bevorstehen und sehen dem gelassen entgegen. „Wir sind gut und zukunftsfähig aufgestellt,“ versichern die beiden Veterinärmediziner.