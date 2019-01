Die Weihnachtszeit ist, so hat man das Gefühl, ja schon lange vorbei. Allerdings stehen in vielen Wohnzimmern noch Weihnachtsbaum und Krippe, die ja erst im Januar, nach dem Dreikönigsfest weggepackt oder entsorgt werden. Im Heimathaus der Bevergemeinde hat sich eine kleine Gruppe der aktiven Helferinnen vor einiger Zeit entschlossen, ihre eigenen Krippen vor dem Wegräumen noch einmal zu zeigen. Klar ist damit ein wenig Aufwand bei Ab- und Wiederaufbau verbunden, allerdings macht das in der Gemeinschaft auch eine Menge Spaß. Am Sonntag 6. Januar, können dann in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die „Krippkes“ angesehen werden. Die Krippchen, bei einigen stimmt das wirklich, denn sie sind nur weniger Zentimeter groß, sind recht unterschiedlich gestaltet. Natürlich sind auch einige große Exemplare dabei und auch der Grundschüler Paul will mit seiner Krippe aus Kunststofftieren und anderen Figuren die Ausstellung bereichern. Für die Besucher wird es Kaffee und Plätzchen – extra frisch gebacken – geben.