„Das ist schon cool, wie sich die Kinder engagieren“, lobte Julian Meier die Mädchen und Jungen, die sich am Donnerstag für die Sternsinger-Aktion meldeten. Organisiert wird diese vor Ort von den Messdienern St. Ambrosius. Am heutigen Samstag geht es los: im Sinne des Leitbildes „Segen bringen, Segen sein“ gehen die Aktiven von Haus zu Haus und bitten um eine kleine Spende.

„Wir hoffen auf mindestens 70 Kinder“, erklärte Julian Meier. Denn kann können die 27 Dorfbezirke sowie die zehn Bereiche in den Bauerschaften erfahrungsgemäß gut abgedeckt werden. Innerhalb der Ortsgrenze machen sich die Kinder vorrangig heute Nachmittag auf den Weg, die Bewohner der Bauerschaften können am morgigen Sonntag mit einem Besuch der Heiligen Drei Könige rechnen.

Motiviert waren die Mädchen und Jungen bei den Vorbereitungen. Mehr als die Hälfte von ihnen kam das probeweise gesungene Sternsingerlied flüssig von den Lippen. Da werden sicherlich viele der Ostbeverner gerne etwas Süßes geben und eine Geldspende in die Spendendose fallen lassen. Diese kommt dem Hilfsprojekt in Kenia (siehe auch zweite Lokalseite) zugute. Die Spenden aus Brock gehen an die „Mukisa Fondation“ in Uganda.