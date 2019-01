Seit 1970 sammelt die Kolpingsfamilie zu Beginn des neuen Jahres die ausgedienten Weihnachtsbäume ein und bittet dabei zugleich um eine Spende. Am kommenden Samstag, 12. Januar, sind ihre Helferinnen und Helfer wieder innerorts und in der Eichendorffsiedlung unterwegs.

Wie in den letzten Jahren bekommen sie dabei Unterstützung durch Mitglieder der Landjugend. Da jede Straße nur einmal durchfahren wird, müssen die Bäume ab 9 Uhr gut sichtbar an der Straße liegen. Um sie anschließend kompostieren zu können müssen sie vollständig entschmückt sein. Bäume mit Lamettaresten und ähnlichem können nicht mitgenommen werden, betonen die Organisatoren.

Die Kolpingsfamilie wird ihren Anteil am Spendenerlös an Schwester Damian überweisen. Sie ist die Nachfolgerin der aus Ostbevern stammenden Ordensschwester Hildegardis, die sich jahrelang um Straßenkinder in Nairobi gekümmert hat.

„Sollten Sie während der Sammlung nicht erreichbar sein, binden Sie bitte kein Geld an den Baum. Sie können die Spende auch in den Folgetagen bei den Vorstandsmitgliedern abgeben“, so Wolfgang Termühlen vom Organisationsteam, der gerne noch Helfer integriert, die die Sammlung gegen ein gemeinsames Mittagessen unterstützen möchten.