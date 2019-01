Etliche Kilometer – ob zu Fuß oder mit dem Auto – legten die Aktiven in Sachen Sternsingeraktion am Wochenende zurück. Sie klingelten an zahllosen Haustüren, sangen immer wieder ihr Lied, schrieben hundertfach das Segenszeichen an die Hauswände und baten immer wieder um eine Spende. Sie investierten damit zahlreiche Stunden, um sich für die benachteiligten Kinder in Nairobi einzusetzen.

Nach einem Vortreffen am Donnerstag ( WN berichteten) trafen die Mädchen und Jungen am Samstag zum Einkleiden und Schminken im Edith-Stein-Haus ein. Hier wurden sie auch mit der Kleidung, den Plänen und – nicht zuletzt – mit den Spendenbüchsen ausgestattet. Gut vorbereitet waren die Fußtruppen, die einen Bollerwagen dabei hatten. Denn neben Geldspenden durften sie auch Süßigkeiten zur Belohnung und zum Teilen mit verschiedenen Organisationen erwarten.

„Es ist schön, Menschen eine Freude machen zu können“, freute sich Nina Hornig auf den Marsch durch die Gemeinde. Sie machte sich gemeinsam mit ihren Freundinnen Leonie Jünck und Jana Holly auf den Weg. „Es macht Spaß, für die Kinder, die nicht so viel haben wie wir, etwas tun zu können“, erklärte die zwölfjährige Leonie. Die Mädchen haben Sternsinger-Erfahrung: Seit mehreren Jahren beteiligen sie sich an der Aktion.

Das alles wortwörtlich „läuft“, ist der Messdienerleiterrunde der Kirchengemeinde zu verdanken. „Sie sind sehr selbstständig“, lobte Florian Schulz, der den Aussendungsgottesdienst in der Ambrosiuskirche leitete und den Segen sprach. Er selber habe sich als Pastoralreferent nur um einige offizielle Dinge kümmern müssen, alles andere nähmen die jungen Erwachsenen in die Hand. „Die sind einfach fit“, so Schulz.

Mit etwa 30 Mitgliedern der Messdiener sei man dabei, berichtete Lena Haverkamp. Einige Freunde schlossen sich ihnen noch an. Aber auch die Kinder seien sehr motiviert, meinte Florian Schulz. „Im Nachhinein können alle Bezirke besucht werden“, freute er sich. Viele der Mädchen und Jungen seien mit einer so großen Einsatzbereitschaft dabei, dass sie an beiden Tagen teilnahmen. So rappelte es ganz gut in den Spendenbüchsen für das Kinderhilfsprojekt.

Am gestrigen Sonntag waren die Sternsinger auch in Brock unterwegs. Im Anschluss an einen Gottesdienst, den Pfarrer Egbert Bessen hielt, machten sie sich auf den Weg und sammelten ebenfalls Spenden und überbrachten den Segen an die Haushalte.