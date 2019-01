Die bekannte Autorin Gisa Pauly ist am 23. Januar auf Einladung des Kulturforums um 19.30 Uhr in der Bücherei der Kirchengemeinde St. Ambrosius zu Gast. Sie wird dann „Mamma Carlottas 12. Fall – Wellenbrecher“ unter dem Motto: „Pst, bitte nicht stören! Mamma Carlotta ermittelt im Hotel!“ vorstellen.

Gisa Pauly wohnt seit 1949 in Münster und arbeitete zunächst als Lehrerin an einer Berufsschule. Nach 20 Jahren hängte sie ihren Beruf an den Nagel und veröffentlichte 1994 das Buch „Mir langt’s – eine Lehrerin steigt aus“. Seitdem ist sie als freie Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Journalistin tätig.

Ihre erfolgreichen Sylt-Krimis erzählen mit Humor von Hauptkommissar Erik Wolf und seiner temperamentvollen Schwiegermutter Mamma Carlotta. Die italienische Powerfrau mischt sich während ihren Besuchen auf Sylt regelmäßig in die Mordermittlungen ihres Schwiegersohnes ein und löst die Fälle mit viel Neugier und weiblicher Intuition.

Ihre Ferien verbringt Gisa Pauly am liebsten auf Sylt oder in Italien, deshalb scheint es logisch, dass ihre Sylt-Krimis regelmäßig die Bestsellerlisten erobern, genauso wie ihre erfolgreichen Italien-Romane.

2018 waren über zehn Millionen Leser einer Fernsehzeitschrift aufgerufen, unter knapp 200 Vorschlägen ihren Lieblingsautor zu nennen. Die meisten Stimmen konnte Gisa Pauly auf sich vereinen. Ihr wurde daher der erste „rtv-Literaturpreis“ zuerkannt.

Eintrittskarten für die Veranstaltung sind zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf bei der Beverbuchhandlung, Spielwaren Löwenzahn und im LVM-Büro Cramer erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintrittspreis zwölf Euro.