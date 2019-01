Das hier etwas geschehen muss, da waren sich die Fraktionsvorsitzenden der örtlichen Parteien sowie Bürgermeister Wolfgang Annen einig. Aufgrund der Geschwindigkeitsmessungen an der Bröcker Ortseinfahrt der L 811 aus Richtung Westbevern kommend, die in den letzten Monaten unternommen wurden, hatten sich die Offiziellen entschlossen, zu reagieren: sie unterschrieben bei einem Ortstermin eine Resolution, mit der sie die Verantwortlichen aus der Kreisverwaltung wie auch der Straßen.NRW zum Handeln bewegen wollen.

Initiiert wurden die Überlegungen durch Anlieger, worauf hin sich MdL Daniel Hagemeier ein Bild vor Ort machte (WN berichtete). Die mobilen Blitzanlagen hatten aus verschiedenen Positionen heraus bei erlaubten 50 Kilometer/Stunde Geschwindigkeiten von durchschnittlich 90 km/h und sogar Spitzenwerte mit über 150 km/h hereinkommende Fahrzeuge gemessen. Derart hohe Geschwindigkeiten werden regelmäßig in diesem Bereich festgestellt. Es zeige sich durch die Radarmessungen, dass temporäre Kontrollen nicht den erhofften Effekt haben und andere Lösungen erforderlich sind, heißt es in der Resolution der Parteien.

Für die hiesigen Parteimitglieder besteht hier dringender Handlungsbedarf. Sie fordern, alle in Betracht kommenden technischen und baulichen Möglichkeiten, etwa die Installation fester Radarmessgeräte und geschwindigkeitsreduzierenden Straßeneinbauten wie Fahrbahnteiler oder Verkehrsinseln zu prüfen. Eine Umsetzung verschiedener Maßnahmen sehen sie hier kurzfristig. „Es müsste möglich sein, hier leichte bauliche Veränderungen durchzuführen“, meinte Manfred Läkamp (FDP). „Das könnte aber auch ein fest installierter Blitzer sein“, so die Überlegung von Jochen Neumann (Grüne). Bisher hätten die Verantwortlichen diese Problematik „sträflich vernachlässigt“, sagte er. Man habe immer „auf Granit gebissen“, meinte Hubertus Hermanns (CDU). Nun habe man in Daniel Hagemeier auch „Unterstützung von oben“, wie der Fraktionsvorsitzende mitteilte. Sie wie auch Peter Eisel (SPD) und Bürgermeister Wolfgang Annen unterschrieben den Beschluss, mit dem sie eine möglichst baldige Verbesserung der Verkehrssituation fordern.