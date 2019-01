Lichtinstallationen sind in der dunklen Jahreszeit tolle Hingucker, die verschiedene Wirkung haben können. Mal besinnlich, mal aufregend und inspirierend wecken sie schöne Stimmungen bei den Betrachtern. Solche künstlerischen Aufbauten im Ausstellungskubus „La Folie“ zu präsentieren, sind für die hiesigen Kulturvereine beliebte Veranstaltungen, die auch gleichzeitig bei den vorbeikommenden Rad- und Autofahrern gut ankommen. Aktuell ist die Installation „Wunderlich(t)“ zu sehen. Das Besondere: Sie wurde von jungen Schülern der Ambrosius-Grundschule, entwickelt. Die Schaffenden zeigen sie auf Einladung des örtlichen Kulturforums.

„Für die Kinder war es anfangs etwas völlig Fremdes“, beschrieb Jana Weigelt-Harth, Kunstlehrerin der Schule, den Entstehungsprozess im Unterricht. Bereits im Sommer vergangenen Jahres erarbeitete sie mit damaligen Viertklässlern eine große Fotografie. In die Kunststunden der 2c setzte sie die Technik der Langzeitbelichtung anschließend ebenfalls ein. „Sie waren Feuer und Flamme“, freute sich die Lehrerin über das Mitmachen der Mädchen und Jungen. Die Experimente mit Licht, zu denen die Grundschüler angeregt wurden, endeten schließlich in großen Fotografien. Jana Weigelt-Harth dankte bei der Eröffnung vor allem den Beteiligten und allen Unterstützern. „So etwas klappt nur mit einer tollen Unterstützung der Schule“, betonte sie in ihrer Ansprache.

Die Eröffnung am Sonntag wurde von Annette Hengst mit einer Lesung begleitet.

Zu sehen ist die Installation in der „La Folie“ noch bis zum Sonntag, 3. Februar.