Kurz vor Weihnachten wurde es geliefert: Ein dickes Weihnachtsgeschenk für den Fair-Teiler in Ostbevern.

Ein Geschäftsmann aus Ostbevern informierte sich im Sommer 2018 bei Erwin Kock, dem Leiter des „Fair-Teilers“ in Ostbevern, über was sich die Mitarbeiter des „Teilers“ freuen würden. Der brauchte gar nicht lange zu überlegen und wies darauf hin, dass es immer sehr anstrengend sei, den Transporter des „Fair-Teilers“, mit vollen Paletten zu be- und entladen. Hier wäre ein automatischer Gabelstapler mehr als eine große Hilfe.

Der Spender hatte zwei unterschiedliche Stapler bei einer Fachfirma in Senden reserviert, Erwin Kock fuhr mit seinen beiden Kollegen Kalle Esser und Albert Homann dorthin und alle drei prüften beide Stapler auf ihre Zweckmäßigkeit.

Das ausgesuchte Gerät wurde mit einem schweren Lkw zwei Wochen vor Weihnachten geliefert und sei, so Kock, eine sehr große Erleichterung. „Bisher mussten wir mit Muskelkraft die einzelnen Kartons beziehungsweise Kisten von den vollen Paletten im Transporter auf eine Palette auf den Boden verladen“, erklärte Erwin Kock. „Jetzt können wir mit dem Akku-betriebenen Gerät die Paletten direkt von dem Transporter in unsere Verkaufsräume fahren.“ Er hofft, dass der neue Gabelstapler noch viele Jahre seinen Dienst erfüllt.