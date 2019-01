Dritter Akt der Schlosskonzertreihe

Beim dritten Schlosskonzert wird ein erstklassiges, neugegründetes Klaviertrio im Rittersaal der Loburg zu hören sein. Risa Adachi (Klavier), Yuki Kimura (Violine) und Giedrius Žukauskas (Violoncello) haben ein Programm mit ihren eigenen Lieblingstücken zusammengestellt. Werke aus drei verschiedenen Musikepochen (Klassik, Romantik, Moderne) werden aufgeführt – ein spätes Klaviertrio von W. A. Mozart, ein frühes, mit 19 Jahren komponiertes Trio von Schostakowich und ein Werk von Brahms, das ebenfalls aus der Jugendzeit des Komponisten stammt. Im November wird das Ensemble im Rahmen der Rathauskonzerte des Sinfonieorchesters Münster spielen. Dabei werden unter anderem Stücke von Mozart und Schostakowich aufgeführt.

Die Pianistin Risa Adachi, in Hyogo, Japan geboren, ist seit April 2009 Lehrbeauftragte für Korrepetition an der Musikhochschule Münster und seit November 2012 Lehrbeauftragte für Klavierbegleitung an der Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf. Yuki Kimura (Violine), in Tokio geboren, erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von drei Jahren. Sie ist seit 2010 festes Mitglied des Sinfonieorchesters Münster. Giedrius Žukauskas (Violoncello) stammt aus Vilnius, Litauen, und lebt seit 2012 in Deutschland. Er hat einige nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen und ist seit Januar dieses Jahres ebenfalls Mitglied des Sinfonieorchesters Münster.

Termin: Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr im Rittersaal der Loburg.