Generationenübergreifendes Angebot

Bei der kfd Brock ist so einiges los: Das offenbart der Blick auf das Jahresprogramm, das die Frauengemeinschaft bei ihrer Jahresversammlung vorstellte. Ebenso wie in den vergangenen Monaten stellen sich die Organisatoren damit breit und generationsübergreifend auf. Veranstaltungen mit Kreativität, Kultur, Sport und vielem mehr bieten sie Jahr für Jahr an.

Mit dem gemeinsamen Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Daniel Kostowski, startete die Gruppe in den Nachmittag. Der Rückblick von Elisabeth Dieckmann und Maria Brüske zeigte es dann: Über 20 verschiedene Aktionen, davon einige Veranstaltungsreihen, wurden von der kfd organisiert und der Öffentlichkeit angeboten. Von plattdeutschen Abenden und Karnevalsfeiern über die Probierabende und Fahrradtouren bis hin zu Bastelabenden und der Besuch der Krippen findet sich so einiges im Kalender wieder. Die Teilnahme an Aktivitäten im religiösen Rahmen, etwa der Weltgebetstag, das Patronatsfest sowie auch die Maiandacht, versteht sich für die Frauen von selbst.

Ähnlich wird es zukünftig weitergehen. Ein Höhepunkt sicherlich die Karnevalsfeier, an der die kfd festhalten will und zu der sie alle Interessierten einlädt. Sie findet am Freitag, 22. Februar, im Beverhof Nuyken statt.

Nach dem offiziellen Teil wurde es lustig. Mit mehreren Sketchen traten Alexandra Sendker, Gisela Ahlbrand, Maria Brüske, Beate Prühs, Anne Dieckmann und Jutta Tepe vor ihr Publikum.