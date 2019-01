Wo die Reise hingehen kann

Sie alle werden in einigen Jahren vor der Entscheidung stehen, in welche Richtung ihr beruflicher Weg gehen soll. Für über 250 Schülerinnen und Schüler der Loburg fand am Freitag der Berufskontakttag statt. Die Jugendlichen der zehnten und elften Jahrgänge konnten dabei schon einen Eindruck bekommen, welche Möglichkeiten ihnen offen stehen.

Organisiert wird die Aktion, die zum 64. Mal stattfand, seit einigen Jahren durch Andreas Schepers, Berufswahlkoordinator des Gymnasiums. In diesem Jahr konnte er mehr als 20 Referenten gewinnen, die Einblicke in ihr Berufsleben gewährten. „Ich nutze dafür unter anderem das Netzwerk unseres Ehemaligenvereins“, erklärte Schepers. Auch Ausbildungsbotschafter der IHK sowie Vertreter von Kooperationsunternehmen in der Umgebung und der Universität in Enschede begrüßte er. Einige reisten aus Kiel an, andere Referenten aus Stuttgart. So kam eine große Vielfalt der unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder zusammen. Von A wie Au-pair über J wie Jurist und M wie Meeresbiologie bis hin zu W wie Wirtschaftsingenieur bot sich eine große Bandbreite dessen, was für die Jugendlichen in Frage kommen könnte. Er versuche dabei, den Interessen der Schüler entgegenzukommen, meinte Andreas Schepers „Das unterstützt den Berufsfindungsprozess der Schüler“, sagte er weiter. Diese Art, sich mit seiner zukünftigen Laufbahn zu beschäftigen, sei ein wenig persönlicher als nur im Rahmen der Theorie. Zudem waren unter den Vortragenden auch einige dabei, die früher selbst die Loburg besucht hatten.

Eine davon war Ilayda Köz, die das duale Studium bei der Daimler AG vorstellte. „Viele in diesem Alter haben noch gar keine Ahnung, in welche Richtung sie beruflich starten wollen“, meinte die Sassenbergerin, die im letzten Jahr ihr Abitur an der Loburg absolvierte und sich freute, in diesem Zusammenhang auch mal wieder bekannte Gesichter zu sehen. „Ich habe Einblicke in das Unternehmen bekommen, die ich gerne weitergeben kann“, erklärte die junge Erwachsene.

Das ging nach der Vorstellungsrunde der Gäste weiter. Denn die Loburger hatten die Gelegenheit, Vorträge der Referenten zu besuchen und so mehr über die einzelnen Berufsbilder erfahren zu können.