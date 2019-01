Investition in die Zukunft der Schule

Ein viertel Jahrhundert gibt es ihn nun schon, den Förderverein der Josef-Annegarn-Schule (JAS). Er ist unter anderem dafür verantwortlich, den Schulalltag der Kinder und Jugendlichen auch jenseits der Förderung durch die öffentliche Hand zu unterstützen. Bei zahlreichen Aktionen, wie zum Beispiel dem „Tag der offenen Tür“, konnte der Verein durch den Verkauf von Getränken, Kaffee und Kuchen, immer wieder zusätzliche Gelder für den Förderverein erwirtschaften.

Eine der jüngsten Investitionen sind sechs Tischtennisplatten. Drei für drinnen, und drei für draußen. „Wir sind sehr dankbar über die Tischtennisplatten, helfen sie uns doch, den Ganztag noch besser für die Schüler zu gestalten“, erklärt Schuldirektor Andreas Behnen.

Der Förderkreis hat derzeit rund 200 Mitglieder. Eine gute Quote, wird diese Zahl in Relation zur Gesamtschülerzahl von rund 600 gestellt. Dabei sind die Eltern nicht nur passive Vereinsmitglieder. Sie sind auch immer wieder engagiert bei der Planung und Umsetzung von Projekten und Aktionen an der JAS beteiligt. „Wir fördern keine Individual-Personen, sondern die Schule als Ganzes. Derzeit liegt der Fokus dabei ganz klar auf der Ausgestaltung des Ganztages“, sagt Doris Hugenroth, aktuell erste Vorsitzende des Fördervereins. Denn dieser sei vor drei Jahren mit dem ersten Jahrgang der Sekundarschule (WN berichteten) ja aus dem Nichts mit eben diesem Grundstock – nichts – gestartet.

Ein weiteres Projekt, das der Förderverein gemeinsam mit der Schule vorantreibt, sind die Suchtpräventionstage, die im Februar anstehen. „Wir wollen den Schülern ein gesundes Frühstücksbuffet bereiten, um ihnen zu zeigen, dass es weit mehr als nur Nutella gibt“, so Hugenroth weiter. „Bei dieser, wie auch allen anderen Aktionen sind wir vom Kollegium immer sehr froh und dankbar, dass es hier an der Schule eine so engagierte Elternschaft gibt“, ergänzt Behnen.