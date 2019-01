Die Grundschulzeit ist bald zu Ende, und viele Mädchen und Jungen treten in die nächste Phase ihres Schullebens ein: Mit den weiterführenden Einrichtungen, ob Sekundarschule oder Gymnasium, müssen sich daher Eltern und Kinder zur Zeit beschäftigen. Nicht nur aus Ostbevern, sondern auch aus umliegenden Gemeinden wie Ladbergen oder Milte kamen die Familien zum Tag der offenen Tür in die Josef-Annegarn-Schule.

„2019 wird ein spannendes Jahr für Euch“, sprach Schulleiter Andreas Behnen die Besucher in der Aula an. Schüler für Schüler – das war die Devise am Freitagnachmittag. Nicht nur beim Auftakt, als die 5a unter der Leitung von Inga Ashby mit dem Schullied willkommen hieß, sondern auch bei der kompletten Veranstaltung waren die Jugendlichen integriert.

Mit vielen Fragen konnten sich die Besucher an die Lehrer und Jugendlichen wenden. Wie sieht das Konzept der Schule aus? Was wird neben dem Unterricht angeboten? Und wie wird der Ganztag durchgeführt? Genug Themen gab es, mit denen die Erwachsenen an die Lehrer herantreten konnten.

Für die Kinder mag anderes Vorrang gehabt haben, etwa die Ausstattung der Werkräume oder die naturwissenschaftlichen Experimente, die ihre künftigen Mitschüler zeigten. „Wir haben versucht, in diesem Jahr noch mehr Schüler zu involvieren als bisher“, erklärte Anja Schneider, die den Tag mitorganisierte.

Gekrönt wurde das Ganze durch ein Quiz, mit dem die jungen Gäste angeregt wurden, auch wirklich jeden Raum aufzusuchen.

Etwas Zeit, sich für die weiterführende Schule zu entscheiden, haben die Eltern und ihre Kinder noch. Für Ende Februar sind die Anmeldungen terminiert.