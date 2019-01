Germanistik habe er studiert, erzählte Matthias Reuter in der Kulturwerkstatt. „Aber nicht auf Lehramt“, fügte er hinzu. Und: „Das ist auch der Grund, warum ich heute Abend hier bin.“ Mit seinem locker-flockigen Programm „Wenn ich groß bin, werde ich Kleinkünstler“ erschien der Kabarettist auf Einladung des Vereins „OK.OstbevernKultur“. Rund 50 Besucher wollten sich das nicht entgehen lassen.

Mit der Schulbildung in NRW befasste sich Reuter schon zu Beginn. Er, der selber beim Musizieren den Takt mit dem Taschenrechner zähle, beklagte den Unterricht an den Schulen im Lande. „Was ich über Bio weiß, das weiß ich von der Sendung mit der Maus“, kalauerte Matthias Reuter. Da schien er nicht der einzige zu sein, denn, wie der Oberhausener offenbarte, haben auch weitere Landsleute so ihre Schwierigkeiten mit den Naturwissenschaften. Öffentliche deutsche Großbauprojekte, etwa Stuttgart 21 oder der Berliner Flughafen, „an denen wir noch lange Freude haben werden“, würden von Verantwortlichen aus NRW maßgeblich begleitet. Und was schloss Matthias Reuter daraus? „Das Gefühl für Zahlen, das fehlt den Nordrhein-Westfalen.“