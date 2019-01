Auch wenn sein letztes Konzert in Ostbevern schon drei Jahre zurückliegt, Norbert Fimpel ist aufgrund persönlicher Beziehungen zum Ostbeverner Jürgen Spengler bald schon ein alter Bekannter im Beverdorf. Der Weltklassesaxofonist stand schon mit James Brown zusammen auf der Bühne. Joe Cocker und „ Supertramp“-Gründer Rodger Hodgson hat er jahrelang auf deren Welttourneen begleitet. Mit diesem und Bryan Ferry ist er gerade erst im Dezember bei der „Night of the Proms“ durch die großen Hallen Deutschlands, Belgiens und der Niederlande getourt.

Der seit mehr als 15 Jahren auf Mallorca lebende deutschstämmige Argentinier gehört zu den weltweit gefragtesten Jazzrocksaxofonisten. Sein Duopartner Tolo Servera, geboren auf Mallorca, Sänger, Multiinstrumentalist, Gitarrist, Produzent, Komponist, Arrangeur und Soundtüftler mit eigenem Studio, gilt als einer der besten Musiker Mallorcas, der von Klassik über Jazz bis zum Pop in vielen Stilarten zu Hause ist. Aufgrund seines Gesangstils gilt er als der „spanische Sting“.

Die beiden Ausnahmemusiker verbindet inzwischen eine bald achtjährige Freundschaft. Fünf Jahre nach dem ersten Album haben sie in 2018 ihre zweite CD, kurz und prägnant „2“ benannt, mit großem Erfolg veröffentlicht.

Am Sonntag, 10. Februar, werden sie dieses Album im Hotelrestaurant Beverhof in Ostbevern vorstellen. Das neue Album umfasst wieder eine Reihe von Eigenkompositionen sowie Songs von Prince, Sting, Maroon 5, Oasis, der Average White Band, den Eurythmics und U 2. „Die Besucher können das Beste aus Rock und Pop, versehen mit einem jazzigen Touch von Funk und Soul, erwarten“, freut sich Willy Ludwig vom veranstaltenden Verein „OstbevernKultur“. „Unser großes Ziel ist es, einen warmen und gleichzeitig frischen Sound zu erreichen, der den Zuhörern das Lebensgefühl unserer Inselnahebringt“, versprechen die beiden Künstler. Gesang, Gitarre und Saxofon werden ergänzt durch Mundharmonikapassagen Norbert Fimpels, die Gitarre Tolo Serveras auch mal zur Percussion nutzt “2“ – das ist ein sanftes Album, das keine Angst vor ein wenig Pathos hat und andererseits eigentlich zu Tode genudelten Titeln wie „Wonderwall“ von Oasis mit einem funkigen Einstieg augenzwinkernd wieder neue Originalität und Leben einhaucht“, so die Musikkritik in Spanien.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 10. Februar, um 19 Uhr im Beverhof. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Passend zur Musik werden von Thomas Nuyken Tapas und spanische Weine angeboten. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 15 Euro in der Beverbuchhandlung. An der Abendkasse kosten die Tickets drei Euro mehr.