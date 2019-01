Drei Meister der Klavier-Komposition standen im Saal der Loburg auf dem Programm: Mozart, Schostakowitsch und Brahms. Drei, die Klavier, Geige und Cello üppig Raum zur musikalischen Entfaltung lassen.

Ausgewählt hatten das Programm junge Musiker weit entfernter Länder, die in Münster als „Klaviertrio Münster“ zusammenfanden: Die Japanerinnen Risa Adachi am Klavier und Yuki Kimura an der Violine, am Violoncello Giedrius Žukauskaus, ein Neuzugang in Münsters Sinfonieorchester.

Am stärksten eingeprägt haben könnte sich bei diesem Loburger Schlosskonzert das Opus von Schostakowitsch, das Trio Nr. 1 c-Moll für Violine, Violoncello und Klavier, op. 8. Deutlich arbeitet das Cello das bleibende Klagemotiv heraus, im Verbund mit Violine und Klavier wechselt das Trio zum Lyrischen und schließlich Martialischen mit abrupten Stimmungswechseln. Komponiert hatte es das 1906 in St. Petersburg geborene frühreife Genie im Alter von 17 Jahren. Zwei Jahre später reichte er es ebendort, in „Leningrad“, als Diplomarbeit ein.

Fröhlicher, unbeschwert kommt Mozarts Klaviertrio G-Dur (KV 564) daher, Adachi, Kimura und Žukauskaus kosten die schlichte Klarheit um so deutlicher aus.

Wie Schostakowitschs Trio Nr. 1 stammt auch Brahms‘ Nr. 1 H-Dur aus seiner Jugendzeit. Der selbstkritische Brahms überarbeitete es spät. Dramatik und große Dynamik entfaltet das Trio und verbindet die Einheit der Drei mit expressiver Eigenständigkeit der Stimmen. Ein facettenreiches Stück mit der Leidenschaft der Jugend hatte Žukauskaus versprochen, die drei lösten es ein.

Bereitwillig gönnte das Trio dem Publikum nach kräftigem Applaus noch zwei Stücke Schostakowitschs: erst eine Elegie, dann, immer noch sehr frisch wirkend, eine Polka für den eisigen Heimweg. Das Publikum wärmte sich auf, indem es einen Applaus nochmals steigerte.

„Es war eine große Freude, hier zu spielen“, sagte Žukauskaus und dankte den Organisatoren für die Gelegenheit. Es sei ihre erste große Premiere in dieser Zusammensetzung. Für den Verein freute sich Dr. Stefanie Rammes über Stammbesucher und viele neue Gesichter im Publikum.