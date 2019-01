Baubeginn liegt noch in weiter Ferne

Ein neues Feuerwehrgerätehaus für Brock. Ein Gebäude, das Platz für die Fahrzeuge der Feuerwehr und die neuen Untermieter, den Malteserhilfsdienst, hat. Schön und funktional mit Sozialräumen für beide Institutionen, Umkleidekabinen, einer Kochecke und allem, was der Gesetzgeber für ein solches Haus vorschreibt. Doch was die Projektleiterin Anne Hackmann von „PDA Planungsgruppe Dörenkämper + Ahling“ im vergangenen Haupt und Finanzausschuss vorgestellt hat, brachte deutlich mehr Fragen als Begeisterungsstürme zum Vorschein, auch wenn die ersten architektonischen Vorschläge gut angenommen wurden.

Zunächst einmal ging es um die Lage, direkt an der Ladbergener Straße. Um die Kosten zu senken, wurden inzwischen Überlegungen angestellt, das Gebäude auf dem Grundstück an weniger mit teerhaltigen Stoffen belasteter Stelle zu errichten – es also weiter nach vorne an die Straße zu holen. Dadurch würden Verkehrswege verkürzt und es könnte zudem der Grundriss des Gebäudes weiter optimiert werden, hieß es dazu vorab in der Vorlage.

In der Realität bedeutet das, dass die zwei vorgelagerten Grundstücke, auf denen Einfamilienhäuser vorgesehen waren, wegfallen würden. „Machen wir uns nichts vor. Direkt an der Ladbergener Straße und mit der Feuerwehr im Rücken hätten wir wahrscheinlich eh Probleme gehabt, diese Flächen in den Verkauf zu bringen“, sagte dazu Hans-Heinrich Witt von der Gemeinde Ostbevern. „Dadurch, dass wir aber weniger An- und Abfahrtsweg haben und den belasteten Boden nicht entsorgen müssen, sondern da liegen lassen dürfen, wie uns das unter anderm auch die untere Naturschutzbehörde des Kreises versichert hat, sparen wir aber Kosten ein.“

Kritische Nachfragen zur Rangierfläche für die Feuerwehrfahrzeuge konnten von der Referentin beantwortet werden. Die Frage nach einem Feuchtigkeitsmanagement innerhalb der Räumlichkeiten hingegen nicht – zumindest nicht ausreichend genug nach Ansicht der Ausschussmitglieder. „Sie präsentieren uns hier einen ästhetisch sehr schönen Bau. Aber wenn sie mit so viel Holz arbeiten, dann haben sie sicher ja auch schon eine Idee bezüglich der Lüftung, wenn die Fahrzeuge zum Beispiel nass in der Halle abgestellt werden“, fragte Jochem Neumann (Grüne), der Sorge hat, dass der Bau aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen und daraus resultierendem Schimmel langfristig hohe Folgekosten verursachen wird.

Es wurden viele Fragen gestellt, nicht selten auch mehrfach die gleichen. Doch zum Unmut der Bröcker wurde am Ende der Beschlussvorlage vorerst nicht zugestimmt, auch wenn diese erstmal nur als Grundlage für die weitere Planung dienen sollte. Zu hoch war vielen Anwesenden das Risiko, dass die im Haushalt einzustellenden 1,95 Millionen Euro für das neue Feuerwehrgerätehaus am Ende doch nicht ausreichen würden, da in ihren Augen zu viele Fragen rund um Nachbarschaft, Lärm und die technische Ausstattung insgesamt noch nicht ausreichend geklärt werden konnten. Der Beschluss wurde so nur zur Kenntnis genommen und soll im nächsten Haupt- und Finanzausschuss weiterbesprochen werden. Dieser ist für Donnerstag, 21. Februar, 18 Uhr terminiert.