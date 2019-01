Stützpunktleiter Peter Müller musste schwer tragen, um die Sportabzeichen-Urkunden an der Loburg zu übergeben.

Insgesamt 546 Loburger Schülerinnen und Schüler haben im Kalenderjahr 2018 erfolgreich das Sportabzeichen abgelegt. Wieder eine tolle Zahl. Dabei wird deutlich, dass nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch der Breitensport am Gymnasium Johanneum eine große Rolle spielen.

Für das Sportabzeichen sind vielfältige Anforderungen zu erfüllen. In den vier Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination mussten die entsprechenden Leistungsvorgaben erfüllt werden, um am Ende die begehrte Urkunde in den Händen zu halten.

Schulleiter Michael Bertels und Koordinator Patrik Thelen nahmen die Urkunden dankend in Empfang und überreichten bereits stellvertretend Urkunden an einige Schülerinnen und Schüler. „Wieder ein tolles Ergebnis, auch für die Gemeinde Ostbevern.“, freute sich Stützpunktleiter Peter Müller. Im letzten Jahr belegte die Loburg im NRW-weiten Sportabzeichen-Ranking den zweiten Platz, und auch in diesem Jahr erhofft man sich eine vordere Platzierung.