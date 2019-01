Für eine laufende Verbesserung

Es ist ungefähr ein Jahr her, dass in den Westfälischen Nachrichten ein Bericht über Milan gestanden hat. Der junge Ostbeverner hat seit seiner Geburt vor rund vier Jahren zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen müssen und diverse geistige und körperliche Einschränkungen, die ihn in seiner Entwicklung behindern. Seitdem ist viel geschehen.

„Viele Menschen haben sich an uns gewendet und wollten Milan unterstützen. Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass dank der vielen Spenden Milan im Dezember eine Delfin-Therapie auf Curaçao bekommen hat. Wir sind noch immer überwältigt von der Unterstützung und können gar nicht oft genug allen Danke sagen“, betonen Viktoria und Daniel Strothoff , Milans Eltern.

Gemeinsam konnten sie ihren Sohn zu der Therapie in der Karibik begleiten. Doch was für Außenstehende paradiesisch verlockend klingt, war in der Realität für die kleine Familie etwas ganz anderes. „Es war schön, aber auch sehr anstrengend. Zum einen hat Milan jeden Tag mehrere Stunden Therapie gehabt, zum anderen haben die fremde Umgebung und die hohen Temperaturen ihm richtig zugesetzt“, so Milans Mutter. Aber sie ist überzeugt, dass sich die Strapazen gelohnt hätten. „Es wird zwar erst die Zeit zeigen, was die Therapie insgesamt gebracht hat. Aber die ersten Ergebnisse sind schon sicht- und spürbar. Und die machen große Hoffnung.“ So kann sich Milan besser mitteilen und sogar – mit Unterstützung – laufen. Etwas, dass die Ärzte ihm nie zugetraut hätten. „Die haben gesagt, das er niemals krabbeln kann“, ergänzt Daniel Strothoff.

Dass die Familie die Möglichkeit hatte, ihrem Sohn diese besondere Therapieform zu ermöglichen, liegt vor allem an der großen Hilfsbereitschaft vieler Menschen in der Bevergemeinde. Allerdings musste die Familie auch feststellen, das nicht jeder Verständnis für ihre Bemühungen, ihrem Sohn diese Therapie zu ermöglichen, hatte. Unter anderem kommuniziert über die sozialen Netzwerke im Internet, wurden haltlose Beschuldigungen herausposaunt und Unwahrheiten verbreitet. Aber angesichts der Erfolge und Entwicklungen von Milan kümmern sie sich nicht darum. „Was zählt, ist, dass es unserem Sohn gut geht und seine Entwicklung einen weiteren Sprung nach vorne gemacht hat“, erklärt Viktoria Strothoff. Nun wäre es wichtig, weiterzuarbeiten und Milan entsprechend seine Fähigkeiten zu fordern. „Denn das will er. Das sehen und spüren wir immer wieder. Nicht nur, wenn er sich bei den anderen Kindern etwas abschaut.“

Auch wenn es noch ein langer Weg mit ungewissem Ausgang ist, ein wichtiger Schritt ist gemacht – und den ist Milan sogar selbst gegangen.