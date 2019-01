Jetzt geht‘s endlich los

Mit dem gestrigen Spatenstich im neuen Baugebiet Kohkamp III wurde der Auftakt der Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt vollzogen. Bürgermeister Wolfgang Annen bedankte sich bei den Politikern und bei der mit der Erschließung beauftragten Osnabrücker Firma Dieckmann Bauen+Umwelt für die sehr gute Zusammenarbeit.

Im Nordwesten von Ostbevern entsteht in den nächsten fünf Jahren das größte Wohnbaugebiet, das je in Ostbevern entwickelt wurde: Rund 260 Grundstücke auf einer Baulandfläche von insgesamt 140 000 Quadratmetern für Einzel- und Doppelhausbebauung und 22 Mehrparteiengrundstücke, auf denen eine Bebauung mit maximal sechs Wohneinheiten zugelassen wird, sind geplant. So entstehen zusammen mit dem Wohngebiet Wischhausstraße, II. Bauabschnitt, wo zusätzlich rund 150 Wohneinheiten verwirklicht werden, insgesamt in den nächsten Jahren 550 neue Wohneinheiten in Ostbevern.

Im neuen Baugebiet Kohkamp III wird auch ein Kindergarten errichtet. „Kurze Beine, kurze Wege“, nennt Bürgermeister Wolfgang Annen das Motto dieses Vorhabens. Fünf Gruppen mit 90 Kindern werden dort betreut. Am 1. August 2020 werde diese Kindergarteneinrichtung bereits ihren Betrieb aufnehmen. An der Kreuzung K 10/Bahnhofstraße entsteht ein großer Verkehrskreisel. Ein rund 18 000 Quadratmeter umfassender Lärmschutzwall sowie ein großes Regenrückhaltebecken werden ebenso geschaffen.

„Das Interesse an den Baugrundstücken ist sehr hoch,“ betonte der Bürgermeister beim Spatenstich. Etwa 200 Interessenten haben sich bereits für ein Grundstück beworben. Für weitere Bauwillige gibt es vorbereitete Vordrucke auf der Homepage der Gemeinde oder im Bauamt in der Verwaltungsnebenstelle an der Erbdrostenstraße 2. Der reguläre Kaufpreis für ein Einfamilienhausgrundstück einschließlich der Erschließungskosten beläuft sich auf 225 Euro je Quadratmeter. Die gesamten Erschließungskosten betragen sich voraussichtlich auf 18,3 Millionen Euro.

Für die Veräußerung der Mehrparteiengrundstücke gelten andere Vergabekriterien. Diese werden in einem Gebotsverfahren vermarktet. Das Mindestgebot hierfür wurde vom Gemeinderat auf 300 Euro je Quadratmeter festgelegt.

Bürgermeister Wolfgang Annen bezeichnete die Infrastruktur als „sehr gut“. Dabei verwies er auf die gute Erreichbarkeit von Münster und Osnabrück über den nahen Bahnhof Brock, auf die A1 mit der Abfahrt Ostbevern, auf die B 51 und auf die sehr gute Schullandschaft.

Im ersten Bauabschnitt werden etwa 120 Grundstücke und 15 Mehrparteiengrundstücke erschlossen. Geplant ist, dass im ersten Unterabschnitt mit 62 Grundstücken, davon neun zur Bebauung von Mehrfamilienhäusern, bereits im vierten Quartal mit dem Wohnungsbau begonnen werden kann. Die Baustraße soll zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt sein. Der Baubeginn für die privaten Häuslebauer im zweiten Unterabschnitt mit weiteren 58 Grundstücken, davon sechs zur Bebauung von Mehrfamilienhäusern, ist voraussichtlich Mitte 2020 möglich.

Mit den Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt soll ab Mitte 2020 begonnen werden. Der Baubeginn für die privaten Neubauvorhaben ist dann für Mitte 2021 vorgesehen. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt die Erschließung von weiteren 140 Grundstücken, davon sieben zur Bebauung Mehrfamilienhäusern.

Der Endausbau der Straßen soll für den ersten Bauabschnitt im Jahre 2022 und für den zweiten Bauabschnitt im Jahre 2023 erfolgen.