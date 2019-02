Bei der jüngsten Zusammenkunft des Wasser- und Bodenverbandes stand abermals die Renaturierung der Bever nach den Richtlinien der neuen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Vordergrund. „Nach dem Regen der vergangenen Wochen wurden die neuen Einbauten zum ersten Mal richtig gefordert“, sagte Heiner Stadtmann , Vorsitzender des örtlichen Wasser- und Bodenverbandes. Bei einem Kontrollgang hatte es nur zwei Stellen gegeben, an denen ein wenig nachgearbeitet werden müsste – regelrechter Kleinkram.

Allerdings sei die Renaturierung noch immer nicht in Gänze abgeschlossen, da sich der Kampfmittelräumdienst zwar angemeldet hatte, „aber aufgrund der Witterung konnten keine Taucher ins Wasser. Erst wenn die Experten den Bereich freigegeben haben, können wir auch das letzte Teilstück in Angriff und die Bever im gesamten Gemeindegebiet staufrei machen“, so Stadtmann.

Weitere Punkte waren der Prüfungsbericht und das Rechnungsergebnis. In beiden Fällen war alles in bester Ordnung, bei letzterem sogar rund 4000 Euro übrig, die in die Rücklagen geflossen sind. Aufgrund des trockenen Sommers 2018 wurden zudem weniger Schäden gemeldet, was sich ebenfalls positiv auf den Haushalt auswirkt. Auch seinen alle Unterhaltungsarbeiten vom Kreis Warendorf genehmigt worden und konnten allesamt durchgeführt werden.