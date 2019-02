Mieter sein – was bedeutet das?

Von der Hausordnung bis zur Mülltrennung – das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus ist nicht immer einfach. Und schon gar nicht, wenn man fremd in diesem Land ist. Dann ist es gut zu wissen, welche Rechte und Pflichten auf einen zukommen, wenn man als Mieter eine Wohnung bezieht.

Aus diesem Grund bietet Verena Speicher , im Ostbeverner Rathaus für die Flüchtlingskoordination zuständig, in Zusammenarbeit mit Magdalen Adlouni, Ehrenamtskoordinatorin im Caritasverband für das Kreisdekanat Warendorf, das Projekt „Mieterführerschein für Geflüchtete“ an.

An drei aufeinanderfolgenden Dienstag-Abenden werden die Geflüchteten über ihre Rechte und Pflichten als Mieter geschult. Dabei geht es sowohl um das Verstehen der Nebenkostenabrechnung, die Kenntnis einer Hausordnung als auch um Mülltrennung und Entsorgung, richtiges Lüften, Strom- und Heizkosteneinsparungen und so weiter.

Am Ende der Schulung wird mit den Teilnehmern gemeinsam eine Bewerbungsmappe um eine potenzielle Mietwohnung erstellt, der dann auch eine Teilnahmebescheinigung, der sogenannte „Mieterführerschein“, beiliegt. Vermieter können daran erkennen, dass die Interessenten über die Rechte und Pflichten eines Mieters aufgeklärt sind.

„Wir erhoffen uns so ein gutes Miteinander von verschiedenen Mietparteien und eine höhere Bereitschaft von Vermietern, an Geflüchtete zu vermieten“, so Verena Speicher über ihre Beweggründe, einen solche Kursreihe, die bereits erfolgreich in anderen Orten gelaufen ist, auch in Ostbevern anzubieten.

Auftakt der Schulungsreihe ist am Dienstag, 5. Februar, um 18 Uhr im neuen Treffpunkt „Integration Ostbevern“, Raiffeisenstraße 15. Die weiteren Kursabende finden ebenfalls dienstags, und zwar am 12. und 19. Februar, auch jeweils um 18 Uhr statt.