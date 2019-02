Wiederholung nicht ausgeschlossen

Das waren erfolgreiche und inspirierende Tage, die hinter dem St.-Josef-Kindergarten liegen. Die Bibelwoche zur Arche Noah war sogar so impulsgebend, dass schon eine Fortsetzung ähnlicher Projekte geplant ist. Nach etlichen Aktionen in der hiesigen Einrichtung ( WN berichteten) wurde die Bibelwoche mit einem Gottesdienst in der Ambrosiuskirche und einer großen Präsentation im Kindergarten beendet.

„Es war toll, wie über die Gruppen hinweg agiert wurde“, freute sich Pastoralreferent Florian Schulz über den Verlauf der letzten Tage. Mehr als zufrieden war auch Kim-Andrea Gimm, die gemeinsam mit einigen Kolleginnen das Ganze organisatorisch umsetzte. „Das war eine ganz wertvolle Woche“, erläuterte sie ihre Eindrücke vom Projekt für die Mädchen und Jungen. Einigen Kindern sei dadurch regelrecht ein Entwicklungssprung anzumerken, meinte Rafaela Sicking , Leiterin des St. Josef-Kindergartens.

Der Arche Noah hatten sich die Kleinen mit dem Basteln etwa von Regenmachern, Fahnengirlanden, Papierschiffchen und einigem mehr gewidmet. Neben einer Klanggeschichte, Spielen und Gesang gab es noch ein Theaterstück, das die Kinder erarbeiteten. Jeder Morgen wurde von Florian Schulz im großen Stuhlkreis eröffnet. Danach war es möglich, sich den Angeboten zu widmen. „So, wie sie konnten und wollten“, erklärte Rafaela Sicking, dass auch an die Kleinsten gedacht wurde.

„Vielleicht machen wir solch eine Woche alle zwei Kindergartenjahre wieder“, stellte Florian Schulz in Aussicht. Sicher ist aber, dass es künftig monatliche Angebote unter dem Titel „Hallo Gott“ geben wird.