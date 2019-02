„Der Anfang ist gemacht“, sagte Friedhelm Hösker bei der ersten Zusammenkunft der Jungunternehmer, zu der der Verein „Wirtschaft Ostbevern“ am Samstag eingeladen hatte.

Angesprochen fühlen konnten sich dazu alle, die den Weg in die Selbstständigkeit planen oder bereits die ersten Schritte dafür gegangen sind. In der „Deele“ in Brock fand ein Austausch in geselliger Runde bei einem deftigen Grünkohlessen statt.

Friedhelm Hösker begrüßte die über 20 Teilnehmer. „Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, Netzwerke zu schaffen“, so der Vorsitzende. Gerade für die Jungunternehmer sei das von großer Bedeutung, stellte er heraus. Vielleicht werde man künftig so ein Treffen halbjährlich veranstalten, um das Kennenlernen und das Schaffen von Verbindungen zu fördern. „Und wir werden mal schauen, wie wir das noch weiter ausbauen können“, stellte Hösker weitere Aktionen in Aussicht.

Der Verein Wirtschaft Ostbevern bündelt die Kompetenzen und Kontakte von Handwerkern, Gewerbetreibenden, Einzelhändlern, Dienstleistern und Freiberuflern, um den unternehmerischen Erfolg seiner Mitglieder zu fördern und das Wir-Gefühl für den Standort Ostbevern zu stärken.