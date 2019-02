Musiker ohne Nachwuchssorgen

Über fehlenden Nachwuchs bei den Aktiven muss sich der Spielmannszug „Frei Weg“ keine Gedanken machen: Gleich sechs neue Musiker traten der Vereinigung im vergangenen Jahr bei. Diese erfreuliche Tatsache und weitere Themen besprachen die Mitglieder bei ihrer Generalversammlung am Samstag.

Die nun knapp 30 Instrumentalisten können sich auf ein Jahr mit vielen Anlässen zum Musizieren freuen. 15 Auftritte sind bereits fest terminiert, hinzu kommen noch vereinsinterne Veranstaltungen. Wie im Vorjahr finden sich auch dieses Mal wieder die Teilnahme an Schützenfesten in Ostbevern, aber auch in umliegenden Gemeinden häufig im Kalender. Denn die Mitglieder des Spielmannszuges sind für die musikalische Untermalung dieser Veranstaltungen sehr gefragt.

Das alles wird von einem Vorstand rund um den Vorsitzenden Christoph Dieckmann gemanagt, der bei der Versammlung ausdrücklich als „sehr engagiert“ gewürdigt wurde. Der Leitungsriege trat Jannis Macke bei, der Julia Brüske in der Position der zweiten Schriftführerin ablöste. Bernd Stiepermann ließ sich als zweiter Kassierer wiederwählen.

Mit den neuen Mitgliedern kommen wieder neue Aufgaben auf den Verein zu, müssen diese doch an den Instrumenten ausgebildet werden. Bei vier Mitgliedern zeigt sich Julia Grebing verantwortlich und wird ihnen nun die „Flötentöne“ beibringen. Die rhythmische Begleitung an den Trommeln unterrichtet wiederum Jannis Macke.

Aus dem Zug der Aktiven verabschiedete sich im Rahmen der Versammlung Hubert Vogelsang. Stolze 33 Jahre lang trommelte er im Spielmannszug und hat so unzählige Auftritte des Vereins mitgemacht.

„Du kannst gerne wieder mitkommen“, bot Christoph Dieckmann dem Scheidenden an, sich auch zukünftig an den Fahrten zu Veranstaltungen anzuschließen. Mit einem Präsent erkannte der Vorsitzende das jahrelange Engagement des Bröckers an.