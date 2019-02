Die Pflege internationaler Beziehungen gehört zum Konzept des Collegiums Johanneum. Der Schüleraustausch mit der Jeanne d` Arc–Schule in Montrouge nahe Paris besteht seit sechs Jahren. Zur Zeit ist wieder eine Gruppe französischer Schüler zu Gast in der Bevergemeinde.

14 Jugendliche sind es, die die hiesigen Französischschüler des achten Jahrgangs besuchen. Sie wohnen in den Familien und erleben gemeinsam spannende Tage. Neben der Teilnahme am Unterricht, der Arbeit in einem Workshop zum Thema „Berufe“ und den Aktionen innerhalb der Familie besuchten die französischen wie auch die deutschen Schüler das „Deutsche Bergbaumuseum“ in Bochum und das Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn.

Das Intensivieren der jeweiligen Sprache, das Eintauchen in die andere Kultur und ein buntes Programm sind nicht das Einzige, von dem die Teilnehmer beider Seiten profitieren. „Es ist gelebte Freundschaft“, freut sich Organisatorin Sabine Drews. Die Lehrerin der Loburg ist begeistert, dass die Kontakte zwischen den Jugendlichen teilweise auch Jahre später noch aufrechterhalten werden. Der einwöchige Austausch schaffe Bindungen. Bis Samstag bleiben die Gäste, dann geht es wieder zurück. „Beim Abschied am Bahnhof fließen oft Tränen“, erinnert sich die Lehrerin an die letzten Jahre. Aber schon in einigen Wochen werden sich die Jugendlichen wiedersehen. Vor den Osterferien findet der Gegenbesuch statt.