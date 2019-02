Richtig wohnen will gelernt sein

Am Dienstagabend war die Auftaktveranstaltung im neuen Treffpunkt „Integration Ostbevern“ für einen ganz besonderen Kurs, den „Mieterführerschein für Geflüchtete“. „Von der Hausordnung bis zur Mülltrennung – das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus ist nicht immer einfach. Wir wollen den Menschen helfen, hier besser klarzukommen“, sagt Verena Speicher . Sie ist in der Gemeindeverwaltung für Asylhilfeangelegenheiten zuständig und freut sich, dass so viele zur Auftaktveranstaltung gekommen sind.

Unterstützt wird sie von Magdalen Adlouni , Ehrenamtskoordinatorin im Caritasverband für das Kreisdekanat Warendorf. „Das Projekt kommt eigentlich aus dem Bereich der Inklusion und bereitet dort Menschen mit Behinderung auf ihre erste eigene Wohnung vor“, erläutert sie den Ansatz, der allerdings auf die Kenntnisse und Bedürfnisse von Flüchtlingen angepasst worden ist.

In der ersten von drei Einheiten ging es vor allem um das Lesen und Verstehen von Wohnungsannoncen. „Wo finde ich welche und wie lese ich sie. Und wie setzen sich die Summen mit all den Nebenkosten am Ende zusammen“, nennt Adlouni Punkte, die sie gemeinsam mit den Anwesenden erarbeiten will. Weiter stehen Themen wie Hausordnung, Kaution und Kündigungsfrist auf der Agenda.

Der Kurs soll aber nicht nur den Teilnehmern nutzen. „Wir wollen damit auch ein Zeichen an die Vermieter senden. Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass es Ängste und Befürchtungen gibt, wenn sich ein Flüchtling auf eine Annonce meldet. Diesen Sorgen wollen wir mit dem ,Mieterführerschein‘ den Wind aus den Segeln nehmen“, sagt Verena Speicher.

Am Ende der Schulung wird mit den Teilnehmern gemeinsam eine Bewerbungsmappe um eine potenzielle Mietwohnung erstellt, der dann auch eine Teilnahmebescheinigung, der sogenannte „Mieterführerschein“, beiliegt. „Vermieter können daran erkennen, dass die Interessenten über die Rechte und Pflichten eines Mieters aufgeklärt sind“, ergänzt Speicher.

In den noch ausstehenden Kursen wird das Erlernte noch weiter vertieft. „Dabei geht es sowohl um das Verstehen der Nebenkostenabrechnung als auch um richtiges Lüften, Strom- und Heizkosteneinsparungen und so weiter“, sagt Magdalen Adlouni. „Und es geht um das Thema Mülltrennung und Entsorgung. Etwas, dass viele so aus ihrer Heimat gar nicht kennen.“

Die weiteren Kursabende finden dienstags, und zwar am 12. und 19. Februar, jeweils um 18 Uhr statt. Fragen zu dem Kurs beantwortet Verena Speicher. Interessierte erreichen sie unter ✆ 82 19 oder per E-Mail unter fluechtlingskoordination@ostbevern.de.