Jeckes Treiben im Heimathaus

Die närrische Jahreszeit und die hiesige Mundart auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Beim plattdeutschen Abend im Heimathaus gelang den Organisatoren dieser Spagat. So meinte „Anchorman“ Hermann Kövener im Hinblick auf die kommenden Stunden begrüßend: „Mal gucken, was wir rund um den Karneval so ausklamüsert haben.“ Auch die „Biäwersänger“ machten mit. Nicht nur mit Gesang, sondern auch mit humoristischen Einlagen.

Das Feuer im offenen Kamin brannte und der Glühweinduft zog durch die Tenne: eine heimelige Stimmung war ebenso garantiert.

Nicht nur von Hermann Kövener hieß es „Guoden Aobend“. Gesanglich hießen die „Biäwersänger“ die Besucher willkommen. „Oh, wu is et kaolt nu wurde“, bezogen sie sich auf die Temperaturen der letzten Wochen. Die Hoffnung auf den kommenden Frühling klang aber schon durch.

Dass die Karnevalsfeiern, die auch in den nächsten Wochen die Bevergemeinde närrisch werden lassen, früher für die Reichen einfacher durchzuführen waren als für die armen Leute, schilderte Hermann Kövener mit einer Geschichte aus dem Jahr 1954 des hiesigen Pastors Heinrich Wegmann. In einer Erzählung von Otto Pötter brachte Kövener bildhaft den Frühling mit Krokussen und blühendem Huflattich dar.

Lustig war die Geschichte, die vom kranken Ehemann handelt, der statt der verschriebenen Tabletten dreimal täglich Perlmuttknöpfe schluckte. Damit erfreute Anni Preckel ihr Publikum.

Interessant war der Bericht von Albert Laubrock, der über die speziellen Rechte und Pflichten unverheirateter Tanten und Onkel auf den Höfen informierte.

Kinder wie die Orgelpfeifen waren früher keine Seltenheit. Hildegard Wegmann konnte zu einer Großfamilie deutliche Begründungen liefern, warum es auch nach 14 Mädchen und Jungen noch weitergehen musste mit dem Kindersegen.

Amüsante wie auch ernste Erzählungen folgten. Ob man mit einem Piercing in Nase oder Bauch Angst vor Gewitter haben muss, blieb in einer Geschichte offen. Und dass ein Arzt seinem Patienten rät, sich eine andere Frau zu suchen, dürfte ebenfalls lustig sein. Ein Regenschirm als Kuchendepot nach dem Beerdigungskaffee? Nicht unbedingt eine gute Idee, wenn es nachher wie aus Eimern gießt.

Musikalische Glückwünsche überbrachte Werner Kövener mit dem Akkordeon allen „Geburtstagskindern“ des letzten Jahres. Die „Biäwersänger“ bestritten den weiteren Abend. Ein Highlight dabei war das Solo von Klaus Brandes, das vom Bruder Melchior handelte. Deutlich machte das Ralf Bäsecke auf einem Holzpferd. Das Resultat: Wenn man unbedingt Reiter werden will, aber statt eines Pferdes nur ein Ziegenbock vorhanden ist, sorgt dass für den närrischen Höhepunkt des Abends.

Für die nächste plattdeutsche Zusammenkunft am Aschermittwoch, 6. März, versprechen die Organisatoren einen musikalischen Gast, der den Abend bereichern wird.